SpaceX lanza el vuelo de prueba de Starship en el segundo intento

Un Tesla Cybertruck pasa por las instalaciones de SpaceX en Hawthorne, California, EE. UU., el lunes 13 de abril de 2026.

SpaceX lanzó su enorme cohete Starship el viernes después de que un primer intento fuera cancelado debido a problemas técnicos un día antes.

Una ventana de lanzamiento de 90 minutos se abrió a las 6:30 p. m. ET, y el vuelo despegó en ese momento desde las instalaciones de SpaceX en Starbase, Texas.

El vuelo de prueba del Starship V3, con todos sus sistemas revisados, es un evento clave para SpaceX antes de un debut en el mercado público después de que la compañía revelara públicamente su prospecto de IPO a principios de esta semana. Se espera que la compañía aeroespacial y de defensa de Elon Musk recaude alrededor de $75 mil millones en una IPO el próximo mes, después de haber sido valorada en $1.25 mil millones en febrero, cuando se fusionó con xAI, la startup de inteligencia artificial de Musk.

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, voló a Starbase antes del lanzamiento y apareció con empleados de SpaceX en un video en vivo para destacar los logros.

Antes de liderar la agencia espacial, Isaacman pagó para liderar dos vuelos privados de SpaceX, en 2021 y 2024, comandando tripulaciones en viajes de varios días alrededor de la Tierra, forjando una estrecha relación con Musk.

Durante el vuelo de prueba del viernes, SpaceX desplegó con éxito satélites ficticios en órbita, y transmitió en vivo video de las operaciones de sus cohetes desde el espacio. Sin embargo, la compañía no logró algunos de sus objetivos para el Starship, quedando por debajo de los objetivos de propulsión que debe alcanzar para saber que su cohete está listo para realizar vuelos seguros y aterrizajes con personas a bordo.

SpaceX dijo en su presentación de IPO el miércoles que el Starship “está diseñado para entregar 100 toneladas métricas a la órbita terrestre en una configuración totalmente reutilizable, al tiempo que permite tiempos de respuesta rápidos similares a la aviación comercial”. Es el 12º vuelo de prueba para el Starship.

El cohete más grande jamás construido o volado, el Starship, también es clave para la capacidad de SpaceX de impulsar su negocio de servicio de internet inalámbrico Starlink. La compañía dijo que planea lanzar más satélites a la órbita para sumar a su constelación, y proporcionar un internet inalámbrico más potente a los clientes incluso en áreas urbanas densas.

El año pasado, SpaceX lanzó más de 3,000 satélites en 122 misiones de cohetes Falcon 9. El Starship fue diseñado para transportar y liberar más satélites por viaje que el más pequeño Falcon 9.

El sistema está compuesto por el vehículo de la etapa superior del Starship, el propulsor Super Heavy y los motores Raptor. Se espera que la etapa superior sea completamente reutilizable, y la NASA confía en el Starship de SpaceX para llevar a los astronautas de regreso a la luna en 2028.

El vuelo de prueba del viernes es el primero de SpaceX para el Starship en siete meses, después de una serie de explosiones y otros contratiempos a principios de 2025 que interrumpieron el tráfico aéreo debido a la caída de escombros. La compañía llevó y desplegó con éxito satélites ficticios de Starlink durante el vuelo de prueba del viernes, pero no transportaba personas ni carga de clientes.