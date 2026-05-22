Shein compra Everlane, que vendió a los millennials el sueño de un lujo ético y asequible

alternar título Colección Smith/Gado/Getty Images



Shein, el gigante de la moda ultrarrápida, está comprando Everlane, una marca que alguna vez presentó a los compradores millennials una visión de la moda. con “fábricas éticas” y “transparencia radical” sobre cómo se confeccionaba y fijaba el precio de su ropa.

“Este es el comienzo de un capítulo más grande para Everlane y el equipo detrás de él”, dijo el director ejecutivo Alfred Chang en un comunicado compartido con NPR. No reveló el tamaño del acuerdo, pero agregó que Everlane seguirá siendo “una marca independiente, fiel a nuestros valores de marca de larga data, compromisos de sostenibilidad y calidad excepcional”.

La compra de Everlane, con sede en California, le da a Shein una mayor presencia en Estados Unidos y acceso a un modelo minorista en línea de alto nivel. Shein se fundó en China, pero se ha convertido en un gigante mundial, gracias a las últimas microtendencias de TikTok con vestidos por menos de 15 dólares y joyas por menos de 5 dólares.

Shein archivó sus planes de convertirse en una empresa que cotiza en bolsa en Estados Unidos o Europa, ya que enfrentaba extensas quejas legales y escrutinio por parte de legisladores de ambos continentes, particularmente por sus prácticas laborales.

Para Everlane, el acuerdo parece representar un salvavidas. El director ejecutivo Chang prometió una nueva era con “alcance global ampliado, nuevas capacidades y mayores oportunidades”.

Pero los fanáticos de Everlane lloraron en línea, con publicaciones acusando a la marca de venderlos y traicionarlos. Un titular de Empresa rapida declaró: “La era del optimismo milenario ha terminado oficialmente”.

Everlane, que alguna vez lució celebridades amantes de la moda como Meghan Markle y Angelina Jolie, se enfoca en prendas básicas minimalistas y telas naturales en la categoría de “lujo asequible”, con pantalones cortos hechos a medida por $120 y blusas de lino por $80.

La empresa alcanzó la mayoría de edad en la década de 2010 con la ola de modernas empresas directas al consumidor. Al igual que el fabricante de zapatillas Allbirds, cortejaron a los compradores con discursos de sostenibilidad y transparencia. (Sí, ese mismo Allbirds afirmó en abril que estaba girando para convertirse en una empresa de inteligencia artificial).

Las finanzas de Everlane han tambaleado en los últimos años. Dado que la deuda pesaba mucho sobre la marca, el propietario mayoritario, la firma de capital privado L Catterton, decidió vender. Shein y L Catterton no respondieron a las solicitudes de comentarios de NPR. Después de que Puck informara anteriormente la noticia del acuerdo, rebotó en el mundo de la moda.

“Everlane se construyó sobre esta marca en torno a la sostenibilidad y menos cosas mejores, y Shein a menudo siente lo contrario”, dice Katie Thomas, quien dirige el Kearney Consumer Institute, un grupo de expertos dentro de una firma consultora que trabaja con grandes minoristas y marcas.

“El mayor desafío con cualquier producto basado en el valor es que el precio tiene que ser el adecuado para el consumidor adecuado”, dice Thomas. “Y creo que Everlane simplemente estuvo expuesto a una categoría que se llenó de gente”.

Ahora, marcas como Aritzia, Reformation e incluso Gap están ofreciendo “lujo asequible”, al igual que otro de los rivales de Everlane, Quince, que está cortejando a los compradores con precios mucho más bajos.

Una gran pregunta ahora, dice Thomas, es si una alianza con un modelo de moda rápida aleja a la clientela actual de Everlane o induce a los compradores de Shein a cambiar.

Durante años, Shein ha intentado deshacerse de su reputación de moda rápida con compromisos de sostenibilidad. Otra pregunta ahora: ¿Se beneficiará de los procesos internos de Everlane? ¿O Everlane se convertirá en un cazador de tendencias que avanza más rápido?

Hasta ahora, las respuestas a esas preguntas son turbias.