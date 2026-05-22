El popular juego ‘Asesino mayor’ genera duras advertencias de la policía en todo el país: ‘malentendidos peligrosos’

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Las autoridades policiales y los líderes escolares de todo el país advierten a los estudiantes que no participen en un juego de moda que les preocupa que pueda terminar en tragedia.

“Senior Assassin” es un juego jugado principalmente por futuros graduados de la escuela secundaria que consiste en acecharse y eliminarse unos a otros en peleas con pistolas de agua en los campus de sus escuelas. Grandes grupos de estudiantes suelen jugar en escuelas y propiedades privadas, intentando evitar que sus oponentes les rocíen con agua. El último jugador seco es declarado ganador.

Pero la policía dice que el juego desperdicia recursos y podría tener graves consecuencias no deseadas.

“Cada año, los departamentos de policía reciben llamadas al 911 de miembros de la comunidad preocupados que informan sobre comportamientos sospechosos, sólo para descubrir que están relacionados con este juego”, escribió recientemente el Departamento de Policía de Lower Makefield en Yardley, Pensilvania. “Además, las pistolas de juguete, las pistolas de agua y las réplicas de armas pueden confundirse fácilmente con armas de fuego reales, provocando miedo, pánico y malentendidos potencialmente peligrosos”.

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El año pasado, un estudiante de secundaria de 18 años en Jacksonville, Florida, recibió un disparo de un agente fuera de servicio del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE) que confundió al estudiante y a dos amigos con posibles intrusos en su propiedad. Afortunadamente, el estudiante sobrevivió al incidente, pero la policía advirtió en ese momento que el juego es “potencialmente mortal”.

Después de ese incidente, los funcionarios de Florida pidieron a los padres que impidieran que sus hijos jugaran.

El Departamento de Policía de Fremont en California publicó recientemente una advertencia similar en su cuenta de Instagram.

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“Si bien el juego involucra sólo armas falsas, se ha convertido en un problema de seguridad y puede llevar a patrullas de alto riesgo y paradas de tráfico”, dijo el departamento. “Algunos estudiantes han optado por usar armas de juguete que parecen realistas para el público y para nuestros oficiales, y el comportamiento asociado con este juego ha causado preocupación pública debido a la creencia de que los participantes portan armas reales y actúan de manera sospechosa. Esto crea una situación peligrosa y desvía los recursos de emergencia del 9-1-1 y de la policía, ya que los oficiales toman en serio cada informe de violencia armada y uso sospechoso de armas de fuego”.

Un caso del juego jugado por estudiantes de secundaria en la escuela Anza Trail School en un suburbio de Tucson, Arizona, a principios de esta semana dio lugar a una investigación policial, según KOLD.

Un maestro vio a un estudiante con una pistola de agua, la confundió con una pistola real y llamó al 911. La policía se comunicó con los padres del niño, quienes les dijeron dónde podían encontrarlo.

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“La investigación reveló que el menor había traído un juguete estilo Orbeez como parte de una broma de fin de año conocida como Senior Assassin”, supuestamente dijo el Departamento de Policía de Sahuarita. “Además, los agentes localizaron la pistola de juguete y confirmaron que no era un arma de fuego real y que no estaba cargada con ningún tipo de proyectiles”.

“El Departamento de Policía de Sahuarita toma muy en serio este tipo de informes y realmente aprecia a la comunidad por informar actividades sospechosas”.