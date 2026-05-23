Desinformación, recursos limitados y conflictos armados obstaculizan la respuesta al Ebola.

Uno de los primeros casos de Ebola que Rose Tchwenko escuchó sobre en el actual brote en la República Democrática del Congo fue en un trabajador de la salud. Pero en lugar de ir a un hospital, dijo, su familia intentó cuidarlo. “El pensamiento inicial para la familia, incluso para el paciente, era que esto estaba relacionado con prácticas tradicionales, o tal vez incluso brujería”, dijo Tchwenko, directora del país del Congo para la organización humanitaria Mercy Corps. “Esa es parte de la especulación, porque casi todo se manejó en la familia con cuidadores, líderes religiosos y líderes comunitarios”.

El hombre murió y recibió un entierro tradicional, dijo, lo que probablemente propagó el virus a aún más personas. En el proceso de cuidarlo, la esposa también resultó infectada.

“Todavía hay, desafortunadamente, muchas creencias falsas en torno al Ebola”, dijo Tchwenko, cuyo grupo, una organización no gubernamental, se enfoca en la participación comunitaria para ayudar a educar a las personas sobre el virus. “También hay mucha sospecha en ciertas áreas en torno a los actores humanitarios o al gobierno”.

El jueves, los manifestantes en la ciudad de Rwampara incendiaron tiendas de hospitales después de que no se les permitiera recuperar el cuerpo de un ser querido para el entierro. Los cuerpos pueden ser infecciosos durante varios días después de la muerte, y tocarlos y prepararlos para funerales tradicionales ha sido un factor impulsor de la transmisión.

La desinformación es solo una de las batallas que los trabajadores de la salud y los grupos de ayuda están librando en el terreno en Congo, donde el brote de Ebola no contenido ha explotado. Hasta el viernes, la Organización Mundial de la Salud informó 750 casos y 177 muertes.

Es el 17º brote de la enfermedad mortal en Congo, que trastorna el cuerpo al atacar el sistema inmunológico, los órganos y los vasos sanguíneos. Causa una inflamación severa y daños generalizados que conducen a una falla de múltiples órganos.

“Tiene todo el potencial de ser el peor brote”, dijo Ky Luu, quien ha liderado respuestas a brotes pasados en la región y ahora es presidente y director de operaciones de International Medical Corps, una organización humanitaria sin fines de lucro.

La mayoría de los brotes recientes de Ebola se detectaron rápidamente, después de un puñado de casos. Pero este brote pasó desapercibido, probablemente durante semanas, dicen los expertos. Las pruebas estándar de Ebola daban negativo, incluso mientras los pacientes morían por el virus.

Esas pruebas no pudieron identificar la rara cepa de virus llamada Bundibugyo, que la OMS confirmó que está causando este brote actual, dijo Alan González, director de operaciones de Médicos Sin Fronteras. Las pruebas solo pudieron detectar una cepa más común llamada Zaire.

Ahora, González dijo, las pruebas se están enviando a un laboratorio al otro lado del país en Kinshasa, tardando días en regresar los resultados. “No podemos diagnosticar tan rápido como queremos”, agregó. Ahora que se ha identificado el brote, sin embargo, los casos sospechosos se ponen inmediatamente en aislamiento, incluso sin resultados de pruebas.

Tampoco hay vacuna ni terapéuticos para Bundibugyo, dejando a los médicos con pocas herramientas para detener las cadenas de transmisión.

“En otras respuestas recientes al Ebola, la cepa Zaire, que es la responsable de la mayoría de los brotes de Ebola en la última década, se puede hacer vacunación en anillo dentro de esa comunidad, y al menos proporcionar alguna protección en esta etapa”, dijo Luu. Es una estrategia que implica identificar todos los contactos de una persona enferma y vacunarlos.

“No tenemos esa herramienta”, dijo Luu. “Estamos algo retrocediendo a donde estábamos con el brote del Ebola en África Occidental”.

Ese brote, que duró desde 2014 hasta 2016, es el más grande hasta la fecha, con más de 28.000 casos y más de 11.000 muertes.

“Mientras no tengamos una vacuna autorizada, estamos prácticamente volviendo a lo básico del Ebola”, dijo González. Sus equipos en el terreno ahora se están enfocando en el rastreo de contactos, aislamiento de pacientes sospechosos y control de infecciones.