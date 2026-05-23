Inversión estadounidense en la Liga MX: El creciente atractivo de la máxima categoría de México

¿Por qué invertir en fútbol cuando puedes invertir en él? fútbol americano?

Ese es el sentimiento que han adoptado muchos nuevos accionistas, principalmente de Estados Unidos, al involucrarse en la Liga MX, la liga de primer nivel de México. Reconocido por un propietario como “la oportunidad más grande y menos explorada en los deportes globales”, el dinero (y su influencia sustancial) ha entrado rápidamente.

En 2024, estaban Rob Mac y Ryan Reynolds de Wrexham, quienes se asociaron con Eva Longoria y otras celebridades para obtener una participación del 50% en Necaxa. Luego siguió la adquisición de Querétaro, encabezada por Marc Spiegel de Innovatio Capital, convirtiéndose en el primer grupo propietario mayoritario de Estados Unidos de la Liga MX. A finales de 2025, Apollo Sports Capital compró una participación mayoritaria en el Atlético de Madrid de España, lo que significó también poseer el Atlético San Luis de México. Poco después, la firma de capital General Atlantic fue noticia al adquirir una participación del 49% en el histórico Club América.

Junto con el FC Juárez, que es copropiedad de MountainStar Sports Group, con sede en El Paso, Texas, desde 2015, eso significa que más de una cuarta parte de los clubes de la liga ahora tienen conexiones estadounidenses.

¿Pero por qué?

“Muchos inversionistas en este momento ven a los clubes de la Liga MX en general como un activo muy infravalorado”, dijo Walter Franco, director de Victus Advisors que ha asesorado a equipos mexicanos y estadounidenses. “Cuando ves que se realizan estas inversiones, casi se está convirtiendo en un efecto dominó”.

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Entonces, ¿por qué están tan subvalorados los equipos de México? ¿Qué significa para la liga que todavía busca la siguiente fase de su evolución? ¿Y qué ramificaciones podrían tener estos acontecimientos en los vecinos del norte de la Liga MX: la MLS?

Persiguiendo el sueño americano en México

“La liga mexicana, no había una liga en el mundo que tuviera el tipo de potencial de crecimiento que tiene”, le dijo Spiegel a ESPN sobre una búsqueda exhaustiva de su inversión. “Es una liga con una enorme base de fanáticos e infraestructura y seguidores a través de fronteras”.

La Liga MX no sólo es grande en México, también lo es en Estados Unidos

Cuando los dos clubes más famosos del país, Chivas y América, participaron en un amistoso en Los Ángeles en 2023, 86.134 aficionados llenaron el Rose Bowl. Es una cifra de asistencia que aún no ha sido superada por ningún partido de la MLS.

TelevisaUnivision, que posee la mayor parte de los derechos de transmisión de los clubes de la Liga MX en Estados Unidos, se jacta de que la liga mexicana es “la liga de fútbol de clubes más vista en el país, independientemente del idioma”, a pesar de que no existe un socio de transmisión para toda la liga. Los clubes negocian sus propios acuerdos de transmisión, lo que crea un panorama fragmentado para los espectadores.

Según un estudio de Interticket del mes pasado, la audiencia televisiva promedio de la Liga MX para un partido de la temporada regular del Clausura 2026 fue de 687.000, aunque otras estimaciones indican una cifra dentro de los 500.000. A modo de comparación, NBC anunció la temporada pasada un rating promedio de la Premier League de 510.000. La MLS no es tan abierta en lo que respecta a sus números de transmisión en Apple TV, pero el comisionado Don Garber dijo el año pasado que los juegos tienen “un promedio de 120.000 espectadores únicos por partido”.

Una parte importante de los seguidores de la Liga MX en Estados Unidos son latinos, un grupo que según la consultora McKinsey & Company vio “el 98%” de las horas transmitidas por la liga. Se trata también de un grupo demográfico relativamente joven que, según el Pew Research Center, “representó más de la mitad de todo el crecimiento demográfico de Estados Unidos” entre 2000 y 2024, lo que genera un entusiasmo evidente sobre el potencial de crecimiento y el alcance de la competencia.

“Millones de fans se basan [in the U.S.]”, dijo Sara Toussaint, una inversionista estadounidense en Querétaro que también es copropietaria de North Carolina Courage de la NWSL. “Algunas de las calificaciones de la Liga MX superan a muchas calificaciones deportivas estadounidenses”.

Rob Mac y Eva Longoria son copropietarios de Necaxa, uno de los cinco clubes de la Liga MX que ahora son propietarios estadounidenses. divisas

Empresas como Apollo Global Management (que lanzó Apollo Sports Capital) se han dado cuenta.

En 2024, Apollo ofreció a la Liga MX una inyección de 1,250 millones de dólares que, según el Sports Business Journal, proporcionaría una participación en “los derechos colectivos de medios de la liga a partir de 2028, ingresos por patrocinio a nivel de liga y una parte de los ingresos locales de los equipos”. Aunque el acuerdo no llegó a buen puerto y condujo a la renuncia de un frustrado Juan Carlos Rodríguez como presidente de la federación de México, las conversaciones continúan y las fuentes sugieren que se podría llegar a un acuerdo en el futuro cercano.

Estas oportunidades son únicas en un mundo empresarial binacional en desarrollo.

Adrián Madero, socio financiero de Spiegel, que nació y creció en Chihuahua, México, vio la Liga MX cuando era niño. Ahora en Estados Unidos, como vicepresidente senior de la entidad de marketing deportivo The Fonseca Group, resumió una ventaja que surge al dirigir un equipo desde México cuando puedes traer derechos de prensa, patrocinadores, ventas de mercancías y más desde el norte de la frontera.

“El verdadero sueño americano es ganar dólares y gastar pesos”, afirmó. “Nuestro arrendamiento es en pesos… tenemos nuestros gastos en pesos. El costo de operación está en pesos y está en México, pero nuestro acuerdo de televisión es en dólares. La mayor parte de nuestros ingresos están en dólares”.

Mirando al norte en busca de inspiración

Durante años, la MLS ofreció a los posibles propietarios una oportunidad prácticamente libre de riesgos: invertir en un equipo que no podía descender, lo que la convertía en la oportunidad de inversión más segura en el fútbol norteamericano. Como la mayoría de las ligas del mundo, la Liga MX ha operado históricamente en un sistema de ascenso/descenso.

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Pero en 2020, la Liga MX hizo una pausa pro/rel durante seis temporadas debido a la incertidumbre financiera provocada por la pandemia de COVID-19. La decisión significó que 18 equipos que ya compiten en la Liga MX permanecerían allí de forma permanente, sin consecuencias por malos resultados. En la Liga de Expansión de segunda división, los clubes simplemente lucharían por los títulos y el derecho a fanfarronear.

Este acuerdo presenta menos riesgos para los inversores, y para algunos nuevos propietarios estadounidenses, existe cautela sobre la posibilidad de un retorno al descenso.

“Me gusta que no haya una promoción. Me gusta que todos estemos en una liga y tenemos playoffs y entramos y salimos”, le dijo Longoria a ESPN el año pasado. “Todo ese asunto del ascenso y el descenso es muy estresante para mí. Ni siquiera podía imaginar ese formato”.

En teoría, de todos modos, alguna versión de ese formato podría (y debería) regresar.

En 2025, 10 clubes de la Liga de Expansión presentaron un caso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para restablecer pro/rel bajo la premisa legal de que solo estaría en pausa durante seis temporadas como se indicó originalmente, lo que llevó a una decisión el otoño pasado que allanó el camino para su restablecimiento.

Eso podría poner en riesgo esta ola de inversión extranjera.

“Es un arma de doble filo”, dijo Mac a ESPN sobre pro/rel. “Como aficionado, como partidario y como narrador de historias, es mucho más emocionante y mucho más divertido. Pero como cualquiera que preste atención se da cuenta, la razón por la que no existe en la gran cantidad de deportes profesionales, específicamente en los Estados Unidos, es por el valor potencial y la devaluación de los clubes. Entonces, lo que hace es crear riesgos, pero también crea terror”.

Técnicamente, la Liga MX está obligada por el fallo del TAS de que el formato regresará a partir de la temporada 2026-27. Sin embargo, aún no está claro exactamente cómo se ve eso.

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Las fuentes le dijeron a ESPN que es poco probable que el descenso regrese a la liga. En cambio, la Liga MX buscaría expandir la primera división promoviendo dos equipos de la Liga de Expansión y luego eliminar permanentemente el descenso por completo.

Aumentar la huella de la liga e instalar una barrera para evitar que sus peores equipos caigan en el desierto financiero de una segunda división proviene de un plan que resultará familiar para los fanáticos en Estados Unidos y Canadá: es la práctica comercial de la MLS.

El ex presidente de la Liga MX y actual comisionado de la FMF, Mikel Arriola, ha sido un ferviente defensor de reestructurar la liga de México e imitar el formato de la MLS, y regularmente busca inspiración en el norte.

“Hemos construido la Liga MX desde los clubes, donde la MLS la construye desde la organización. Es muy interesante lo que hacen ellos centralizando activos”, dijo Arriola en el Juego de Estrellas de la MLS 2024. “La capacidad y los poderes del comisionado para tomar decisiones son muy interesantes. El gobierno corporativo de la MLS es un buen ejemplo… ahora nos hemos inspirado en el modelo de gobierno corporativo de la MLS”.

Por ahora, la Liga MX no puede operar como la MLS. Los cambios en los negocios de la liga mexicana deben ser aprobados por una mayoría de las partes interesadas y, tradicionalmente, los propietarios han votado en beneficio de sus clubes y no de la liga en su conjunto.

“Creo que Estados Unidos establece el estándar de profesionalismo y, francamente, de capitalismo en los negocios deportivos”, dijo Toussaint a ESPN. “Entonces, cuando miro a los dos, lo que veo es que la Liga MX tiene mucho que ponerse al día con respecto a cómo ver el negocio no solo como un deporte, pero ¿cómo podemos ser más eficientes? ¿Cómo podemos optimizar?”.

Implicaciones para la MLS

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Entonces, ¿la oportunidad de inversión que presenta la Liga MX es un problema para la MLS?

Pensemos en el Club América. Podría decirse que es el club más grande de América del Norte, pero tiene un valor empresarial de 490 millones de dólares. Eso podría parecer una ganga si estás sopesando una inversión en la MLS, donde la valoración promedio de una franquicia es de $767 millones.

Cuatro años antes de que Apollo Sports tomara el control del Atlético San Luis, el ex ejecutivo de la MLB Jeff Luhnow estuvo a punto de comprar el club antes de que el acuerdo fracasara en el último minuto. También consideró invertir en la MLS, una liga con una franquicia al otro lado de la ciudad del ex gerente general de los Astros de Houston, pero luego lo pensó mejor.

“Miré un par de oportunidades de la MLS, pero las valoraciones y la cantidad de capital que tendría que recaudar para adquirir el control mayoritario… es demasiado”, dijo el ahora propietario del Cancún FC de la segunda división mexicana, en 2024. “Obviamente los valores de la franquicia continúan apreciándose, eso es genial, pero hay muchos equipos de la MLS que pierden dinero”.

Según Forbes, 16 de los 29 equipos de la MLS operaron con pérdidas en 2024. La mayoría de los clubes de la Liga MX generan ingresos operativos.

A pesar de las operaciones dispares, las reputaciones de las dos ligas se han entrelazado cada vez más. Ya sea el Juego de Estrellas, la Copa Campeones o la Copa de Ligas, tanto la Liga MX como la MLS se han buscado mutuamente para lograr un crecimiento coexistente.

Naturalmente, eso ha alimentado las conversaciones sobre una “superliga” combinada. Es una idea que nunca ha echado raíces, pero que no ha impedido que los ejecutivos más poderosos del deporte sueñen con ella, especialmente ahora que muchos de los tomadores de decisiones de México viven ahora en el norte.

“¿Creo que sucederá mañana? No. ¿Creo que podría suceder dentro de 10 años? Sí, lo creo”. [but] “Tendrían que pasar muchas cosas”, dijo Spiegel cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que las ligas unan fuerzas, aunque señaló que no tiene conocimiento de ninguna conversación formal.[But] Creo que comercialmente… tendrás la segunda liga más grande del mundo, porque tienes los motores comerciales que ya están en Estados Unidos, México y Canadá.

“Y sólo van a crecer si sucede algo así”.