Tailandia revive proyecto de ley para limpiar el aire del smog tóxico

El parlamento de Tailandia ha revivido una legislación largamente demorada para reconocer el aire limpio como un derecho público protegido, un paso importante en un país donde el smog estacional se ha convertido en una emergencia sanitaria anual.

La semana pasada, los legisladores votaron 611-3 para impulsar la Ley de Aire Limpio, que ahora pasa al Senado, la cámara alta del parlamento, para su escrutinio antes de que pueda ser presentada al primer ministro y al rey para su aprobación.

El Proyecto de Ley de Aire Limpio nació como una legislación iniciada por los ciudadanos, propuesta por primera vez por una coalición de ONG en 2019 antes de ser adoptada por partidos políticos y gobiernos anteriores. Posteriormente se consolidaron siete versiones preliminares en un solo proyecto de ley.

El proyecto de ley exigiría a los principales emisores de la industria, el transporte y la agricultura pagar tasas, multas o compensaciones por los daños causados ​​por la contaminación. También busca rastrear las cadenas de suministro, incluidas las importaciones agrícolas, para garantizar que los productos relacionados con la quema a cielo abierto o la neblina transfronteriza no escapen al escrutinio.

En la actualidad, la contaminación del aire en Tailandia se rige por un mosaico de leyes, y el nuevo proyecto de ley pretende incorporar esas reglas fragmentadas a un marco nacional más coordinado, al tiempo que otorga a las autoridades locales más poder para responder a la contaminación en sus propias áreas.

El problema del smog en Tailandia

La crisis de contaminación del aire en Tailandia es más grave durante la estación seca, especialmente de diciembre a abril, cuando los incendios agrícolas, los incendios forestales, el tráfico y las emisiones industriales se combinan con el estancamiento del tiempo.

En toda Tailandia, la gente usa habitualmente máscaras durante las alertas de calidad del aire para mantener las partículas contaminantes fuera de sus pulmones. Imagen: Pongmanat Tafsiri/Zuma/IMAGO

En 2023, alrededor de 10 millones de personas buscaron atención médica por enfermedades relacionadas con la contaminación, según informes medioambientales. La principal preocupación son las PM2.5, partículas finas lo suficientemente pequeñas como para ingresar al torrente sanguíneo a través de los pulmones.

Según la Organización Mundial de la Salud, la contaminación del aire contribuye a más de 32.000 muertes prematuras en Tailandia cada año, incluidas enfermedades que afectan al corazón y los pulmones.

¿Qué exige la ley?

El proyecto de ley introduce y respalda muchos instrumentos políticos progresistas. Requiere que las autoridades reasignen presupuestos para apoyar la gestión del aire limpio y recaudar impuestos sobre la contaminación. Prevé ordenanzas locales, zonas de control de la contaminación y normas de calidad del aire específicas para cada zona.

El proyecto de ley también crearía sistemas de monitoreo de la calidad del aire más sólidos, integraría datos sobre la contaminación entre agencias y empoderaría a los gobiernos locales para tomar medidas cuando la contaminación exceda los niveles seguros.

Incluye medidas contra la quema a cielo abierto, una regulación más estricta de los sectores con altas emisiones y disposiciones que cubren la contaminación transfronteriza desde fuera de Tailandia.

El proyecto de ley también prevé un Fondo para el Aire Limpio que apoyaría la reducción de la contaminación, respuestas de salud pública y asistencia a los agricultores que dejen de quemar.

También promueve soluciones basadas en evidencia fomentando el uso de la tecnología, la innovación y los datos públicos. El monitoreo ciudadano, las redes de vigilancia locales y los sensores comunitarios ganarían mayor legitimidad dentro del sistema de aire limpio.

El proyecto de ley de aire limpio es una prueba política

El proyecto de ley de aire limpio estuvo a punto de convertirse en ley después de que una versión consolidada fuera aprobada por la Cámara de Representantes en octubre de 2025. Luego fue enviado al Senado, donde había entrado en una etapa avanzada de escrutinio antes de que se disolviera el parlamento en diciembre.

El nuevo gobierno del primer ministro Anutin Charnvirakul, que asumió el cargo en abril, sólo tuvo un período limitado para pedir al parlamento que reanudara los proyectos de ley que la legislatura anterior dejó inconclusos.

Sin embargo, varios miembros del gobernante Partido Bhumjaithai de Anutin se opusieron a la legislación, argumentando que podría imponer nuevos costos a las empresas y duplicar las leyes existentes.

Durante un debate parlamentario a principios de abril, el legislador de Bhumjaithai, Supachai Jaisamut, argumentó que si bien está de acuerdo con los principios del proyecto de ley, se opone a sus amplios poderes para los funcionarios, que podrían permitir registros, incautaciones, congelaciones de activos y órdenes de cierre de empresas sin orden judicial.

Impacto económico de las leyes de contaminación.

Grupos empresariales y legisladores conservadores también han advertido que las tarifas por contaminación, los impuestos por aire limpio y los mecanismos de garantía de riesgos podrían elevar los costos operativos en un momento difícil para la economía tailandesa.

Las perspectivas de crecimiento de Tailandia para 2026 siguen siendo modestas: el Banco Mundial proyecta un crecimiento de sólo el 1,6%. Los crecientes costos de la energía vinculados a las tensiones en Medio Oriente han afectado duramente a la economía.

A mediados de abril, Anutin prometió medidas más duras contra los incendios forestales y el smog PM2,5, y declaró públicamente su apoyo al Proyecto de Ley de Aire Limpio, que incluye restricciones a las importaciones de productos agrícolas relacionados con las quemas en los países vecinos.

Posteriormente, su gobierno volvió a presentar el proyecto de ley, lo que obligó a una nueva votación en la Cámara de Representantes.

“Un escenario probable es que el Senado solicite revisiones, citando preocupaciones como la superposición de leyes, las cargas para el sector empresarial y el alcance de la autoridad de las agencias gubernamentales”, dijo a DW Piyapong Boossabong, profesor asociado de la Escuela de Políticas Públicas de la Universidad de Chiang Mai.

“Es posible que el proyecto de ley no se finalice tan rápido como muchos partidos esperaban”, añadió.

Durante el intenso smog de la primavera de 2023, la ciudad norteña de Chiang Mai apenas era visible desde las colinas que dominaban la ciudad. Imagen: Str/REUTERS

Problemas con la aplicación

Otro factor es si las autoridades harán cumplir la ley, dijo Piyapong Boossabong, añadiendo que “Tailandia tiene muchas leyes progresistas que nunca se aplican de manera efectiva”.

El mayor problema de aire limpio de Tailandia es la contaminación PM2,5 generada por quemas agrícolas e incendios forestales por parte de individuos o agricultores.

Los sucesivos gobiernos tailandeses supuestamente no han tomado medidas enérgicas consistentes, en parte porque la quema de rastrojos de cultivos está ligada a los medios de vida rurales y a poderosas cadenas de suministro de agronegocios.

“El sistema regulatorio de Tailandia no puede depender únicamente de la autoaplicación de los estándares de contaminación, y aún está por verse si el gobierno de Anutin realmente toma en serio la aplicación de un potencial mecanismo de aire limpio”, dijo Mark Cogan, experto regional y profesor asociado de la Universidad Kansai Gaidai en Japón.

A primera vista, la idea de que “quien contamina paga” funciona y es común en economías desarrolladas y maduras como las de la Unión Europea, dijo Cogan a DW.

Hay algunos estados pequeños que tienen variaciones del principio que terminan siendo insuficientes, como en Malasia, donde la débil aplicación de la ley y las dificultades para identificar a los contaminadores han limitado la responsabilidad en los casos de contaminación.

“Un mecanismo más eficaz podría ser que hubiera mecanismos adicionales para mitigar el daño público al poner parte de la responsabilidad en el gobierno si los contaminadores no son fácilmente identificables”, añadió Cogan.

También está el problema de la geografía. El proyecto de ley sólo puede aplicarse dentro de Tailandia, mientras que gran parte de la neblina que afecta al norte del país es transfronteriza y atraviesa las fronteras debido a los incendios en los estados vecinos.

“Según los datos de los puntos críticos, el Proyecto de Ley de Aire Limpio podría reducir sólo alrededor del 30% de la contaminación atmosférica general”, afirmó Boossabong.

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Editado por: Wesley Rahn