Multitudes provocan una gran respuesta policial en la playa de la calle 57 de Chicago en medio de planes de toma de posesión por parte de adolescentes

CHICAGO (WLS) — Las multitudes provocaron una gran respuesta policial en una playa del lado sur después de informes de planes para una toma de posesión por parte de adolescentes allí el lunes por la noche.

La policía está trabajando para dispersar grupos en 57th Street Beach, cerca de Hyde Park.

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Se vio a personas tratando de escalar un muro e intentar cruzar la calle mientras la policía les advertía que regresaran.

Un video ciudadano capturó la demostración de fuerza desde un edificio cercano, mostrando varios coches de policía alineados a lo largo de la orilla del lago mientras la policía intentaba desviar el tráfico con cientos de personas alrededor.

Un helicóptero de la policía de Chicago sobrevolaba la multitud y el consiguiente atasco de tráfico.

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La Oficina de Comunicaciones y Manejo de Emergencias dijo que hay mucho tráfico en DuSable Lake Shore Drive en dirección norte en East 57th Drive. Parte del recorrido estuvo cerrado durante algún tiempo y OEMC pidió a los conductores que tomaran una ruta alternativa.

Hasta el momento, la policía no ha dicho si ha habido heridos, pero las cámaras de ABC7 vieron a dos agentes escoltando a otro agente y subiéndolo a una ambulancia.

Esto se produce después de que el Departamento de Policía de la Universidad de Chicago dijera que recibió información sobre una posible reunión de tendencias adolescentes en la playa prevista para el lunes a las 6 p. m. La UCPD dijo que habría personal adicional en el área.

El lunes por la noche, se pudo ver a la policía alineándose en la calle 57 mientras la multitud continuaba permaneciendo en el área.

Otra gran concentración afecta el tráfico en el lado norte

El vídeo de la escena muestra a la policía intentando disolver la multitud.

Mientras tanto, se desarrolló otra escena caótica cerca de North Avenue Beach, donde se reunió una gran multitud el lunes por la noche.

El video de la escena muestra a la policía tratando de dispersar a la multitud, que parece estar enredando el tráfico en DuSable Lake Shore Drive.

Las autoridades no proporcionaron de inmediato más información.

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