Lo que sabemos sobre el incidente del tanque químico en el sur de California y qué preguntas aún persisten

¿Qué hizo que un tanque de almacenamiento de productos químicos en Garden Grove, California, estuviera al borde de tener una fuga o explotar? ¿Y cómo evitaron las autoridades el peor de los casos: una enorme explosión de vapor que amenazaba con destruir edificios y exponer a los residentes a columnas tóxicas?

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Durante los últimos días, los funcionarios del sur de California (con la ayuda de agencias estatales y federales) han tratado de evitar lo que temían que pudiera ser uno de los peores incidentes químicos en la historia de California. La emergencia ha obligado a los funcionarios a explicar la complicada dinámica química a los residentes preocupados que evacuaron sus hogares sin una fecha de regreso programada.

Lo que está en cuestión es un tanque de almacenamiento en una instalación aeroespacial que contiene aproximadamente 7,000 galones de metacrilato de metilo líquido, un químico utilizado para fabricar resinas y plásticos. El Departamento de Bomberos del Condado de Orange informó a fines de la semana pasada que el tanque había comenzado a calentarse y abultarse.

Eso significaba uno de dos escenarios horribles: o la presión en el tanque aumentaría tanto que se rompería y el producto químico se derramaría, o el tanque se rompería y el producto químico se vaporizaría y explotaría. Los expertos temían que la explosión provocara que también explotaran dos tanques cercanos de metacrilato de metilo.

“Eso fue lo que nos entregaron: un tanque con fugas o un tanque que explota”, dijo el viernes Craig Covey, jefe de división de la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange.

La exposición al metacrilato de metilo puede causar irritación en los ojos o la piel, y su inhalación puede provocar tos, sibilancias, mareos, dolor de cabeza o dificultad para respirar.

El lunes por la mañana, el departamento de bomberos dijo que había eliminado la amenaza de una explosión de vapor en expansión de líquido en ebullición, o BLEVE, un escenario en el que el líquido inflamable dentro del tanque se calienta más que su punto de ebullición, creando tanta presión que el tanque explota, acompañado de una enorme bola de fuego.

Andrew Whelton, profesor de ingeniería civil, ambiental y ecológica en la Universidad Purdue en Indiana, comparó el proceso con dejar una lata de refresco en el automóvil en pleno verano.

“Si lo dejas ahí, explotará porque la presión del refresco puede aumentar demasiado”, dijo. Sin embargo, “si le haces un agujero, dejará salir parte de los gases”.

Los funcionarios del sur de California confirmaron el lunes que una grieta en el tanque estaba liberando presión y que la temperatura interna estaba bajando. Los bomberos también han estado utilizando rociadores y mangueras para enfriar el tanque. Al menos 50.000 personas de la zona siguen bajo órdenes de evacuación.

En su punto máximo, el tanque alcanzó al menos 100 grados Fahrenheit, la lectura más alta en el medidor de temperatura, lo que sugiere que la temperatura real puede haber sido incluso más alta. El punto de ebullición del metacrilato de metilo es de alrededor de 212 grados, según BASF, un gran fabricante de productos químicos. El lunes, la temperatura había bajado a 93 grados.

“El hecho de que esté disminuyendo es una señal positiva porque significa que no se genera calor dentro de ese tanque químico”, dijo Whelton.

Sin embargo, dijo que el riesgo de un derrame químico o una explosión menor no está descartado, dadas las incertidumbres persistentes sobre lo que sucede dentro del tanque. Algunos ingenieros químicos creen que es posible que el metacrilato de metilo dentro del tanque reaccionara consigo mismo, creando una cadena de moléculas que se unen como piezas de Lego para volverse sólidas.

“Una vez que está en esas condiciones, ya no representa una amenaza, así que esa es una de las teorías sobre por qué la temperatura está disminuyendo”, dijo Whelton.

El jefe interino de bomberos del condado de Orange, TJ McGovern, dijo el lunes en una conferencia de prensa que las autoridades están “muy seguras de que se está solidificando, pero no sabemos cuánto se ha solidificado todavía”.

Durante el fin de semana, McGovern dijo que el monitoreo del aire no había detectado ninguna liberación tóxica en el aire. La grieta está en la parte superior del tanque, lo que, según Whelton, en teoría podría permitir que escapen el vapor y los gases.

El lunes, el presidente Donald Trump aprobó la solicitud de California de una declaración presidencial de emergencia para liberar más recursos, como equipos y personal, de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. El gobernador de California, Gavin Newsom, también declaró el sábado el estado de emergencia en el condado de Orange.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo que FEMA envió un equipo al Centro de Operaciones de Emergencia del Estado y activó su Centro Interagencial de Modelado y Evaluación Atmosférica, que modela los peligros transmitidos por el aire. La Agencia de Protección Ambiental ha permitido el monitoreo del aire en 20 lugares alrededor del área, dijo el funcionario.

Pero todavía queda la pregunta de qué causó que el tanque se calentara en primer lugar. La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Orange inició una investigación sobre el incidente y dos residentes de Garden Grove presentaron una demanda colectiva contra GKN Aerospace, la empresa propietaria de la instalación.

En respuesta a una solicitud de comentarios, un portavoz de GKN Aerospace remitió a NBC News a un comunicado en línea diciendo que sus especialistas técnicos trabajaron con la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange para estabilizar el tanque.

“El equipo retiró de forma segura y exitosa el material aislante externo del tanque para ayudar a avanzar en los esfuerzos para enfriar su contenido”, se lee en el comunicado. Continúa: “Pedimos disculpas por los continuos trastornos que este incidente está causando y nuestra prioridad sigue siendo su resolución segura, para que los residentes puedan regresar a sus hogares lo más rápido posible”.

Craig Covey, comandante de incidentes de incendios del condado de Orange, dijo el viernes que las autoridades pudieron neutralizar un tanque cercano agregándole un compuesto, pero no pudieron hacer lo mismo con el que estaba a punto de explotar porque las válvulas estaban “rotas” y “engomadas”.

“Es por eso que se necesitan reguladores ambientales para realizar inspecciones. Una pregunta justa para la EPA y el Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur es: ¿cuándo fue la última vez que se inspeccionó este tanque en particular y qué se encontró? dijo Judith Enck, exadministradora regional de la EPA y ahora presidenta de Beyond Plastics, una organización sin fines de lucro que intenta acabar con la contaminación plástica.

Whelton dijo que los investigadores deberían considerar con qué frecuencia se dio mantenimiento o se limpió el tanque, o si el químico en sí se había solidificado y obstruido las válvulas.

“Esperamos que esto termine siendo una emergencia gigante para muchas personas involucradas, que la sustancia química no se libere y que no haya destrucción física de los edificios”, dijo. “Esa es la situación ideal y todavía está en las cartas”.