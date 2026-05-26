Copa Mundial de la FIFA 2026: Calendario completo de Francia, horarios de inicio del próximo partido, plantilla confirmada.

Dos veces campeones, Francia tiene como objetivo mejorar su derrota en la final ante Argentina en la edición de 2022 cuando Les Bleus participen en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

Se espera que todos los juegos de Francia se lleven a cabo en Estados Unidos, aunque podrían dirigirse a Canadá o México si no ganan su grupo.

También estarán en Vancouver para los octavos de final si terminan como uno de los ocho equipos terceros mejor ubicados de las 12 secciones.

Aquí está el horario confirmado y potencial completo para Francia en la Copa del Mundo de la FIFA 2026. También puedes encontrar el horario de TV del Reino Unido para los juegos aquí.

Partidos de la Copa del Mundo de Francia: Horario confirmado, horarios de inicio

Francia se enfrentará a Senegal, Irak y Noruega durante la fase de grupos. Aquí están las fechas de esos juegos y sus próximos partidos.

Fecha Contrincantes Fase Hora (BST) ET PT Canal 16 de junio Senegal Grupo 20:00 15:00 12:00 BBC 22 de junio Irak Grupo 22:00 17:00 14:00 BBC 26 de junio Noruega Grupo 20:00 15:00 12:00 ITV 30 de junio / 1, 2, 3 de julio Por determinar Octavos de final Por determinar Por determinar Por determinar Por determinar 4/5/6/7 de julio Por determinar Cuartos de final Por determinar Por determinar Por determinar Por determinar 9/10/11 de julio Por determinar Semifinales Por determinar Por determinar Por determinar Por determinar 14/15 de julio Por determinar Partido por el tercer puesto 22:00 17:00 14:00 Por determinar 18 de julio Por determinar Final 20:00 15:00 12:00 BBC, ITV

Próximo partido de Francia en la Copa del Mundo 2026

El próximo partido de Francia en la Copa del Mundo será su debutante ante Senegal en el MetLife Stadium en Nueva York el 16 de junio a las 20:00 BST.

¿Ganará Francia la Copa del Mundo 2026?

Francia se encuentra entre los favoritos para ganar la Copa del Mundo y cuenta con un equipo talentoso con muchos de los mejores jugadores de Europa, liderados por un prolífico capitán y punto focal en el máximo goleador del Real Madrid y de La Liga, Kylian Mbappé.

Mbappé, máximo goleador de todos los tiempos del Paris Saint-Germain, fue el máximo goleador en la clasificación de la UEFA para la Copa del Mundo del Grupo D, que también incluyó a Ucrania, Islandia y Azerbaiyán y fue el único equipo que detuvo a Francia al empatar como anfitriones.

El también delantero Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro 2025 después de desempeñar un papel inspirador en el triunfo de la Liga de Campeones del PSG junto a sus compañeros de club y selección Lucas Hernández, Warren Zaire-Emery, Bradley Barcola y Desire Doue.

Tras ganar la Copa del Mundo 1998 y la EURO 2000 con Francia como mediocampista, el manager Didier Deschamps dejará su cargo después de 14 años después de las finales, habiendo guiado a su país al título de la Copa del Mundo 2018, la Liga de Naciones 2021 y la final de la EURO 2016.

España, Inglaterra, Argentina, Brasil, Portugal y Alemania se encuentran entre los candidatos más probables que Francia tendrá que vencer para alcanzar el título y darle a Deschamps una despedida soñada.

Lista del equipo de Francia para la Copa del Mundo 2026

Mbappé lidera un equipo con cinco jugadores del PSG y siete de la Premier League.