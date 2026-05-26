Senegal nombra a un economista nuevo primer ministro tras el despido de Sonko

El presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye, nombró el lunes a Ahmadou Al Aminou Lo como nuevo primer ministro de la nación africana.

Lo reemplaza a Ousmane Sonko, quien fue despedido el viernes, después de meses de tensiones latentes entre él y el presidente.

El despido provocó la dimisión de todos los miembros del gobierno y su disolución.

Lo, que ahora tendrá que formar un nuevo gobierno, anteriormente se desempeñó como jefe de la sucursal en Senegal del Banco Central de los Estados de África Occidental. También se desempeñó como ministro de Estado del presidente y secretario general del gobierno de Sonko.

Lo conoce “el funcionamiento interno de la economía y las finanzas”, según un decreto presidencial al anunciar su nombramiento.

Los estudiantes senegaleses se sienten traicionados y temen por el futuro Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

Una crisis de deuda paralizante

Tras el nombramiento, el nuevo primer ministro apareció en la televisión estatal y se refirió a la “difícil situación financiera” del país.

“Todos debemos ser conscientes del estado de emergencia en el que se encuentra actualmente nuestro país. En particular, el estado de las finanzas públicas y su impacto en la economía”, afirmó el nuevo primer ministro. “Senegal es un país seguro y fiable y pretende seguir siéndolo”.

Senegal ha estado luchando con una enorme carga de deuda que asciende al 132% del PIB.

Tras el descubrimiento de deuda declarada erróneamente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) congeló un préstamo de 1.800 millones de dólares al país. Faye y Sonko discreparon abiertamente en las negociaciones para reactivar el programa con el FMI.

De aliados a rivales

Los dos hombres eran antiguos aliados del partido conocido como Pastef, acrónimo de su nombre francés. Patriotas africanos de Senegal por el trabajo, la ética y la fraternidad (“Patriotas africanos por el trabajo, la ética y la hermandad”).

Sonko encabeza el partido.

Pero se le prohibió postularse para presidente en 2024 después de que el Tribunal Supremo de Senegal confirmara una condena por difamación y el Tribunal Constitucional desestimara su candidatura.

Tras el fallo, Faye se postuló en lugar de Sonko y posteriormente nombró a Sonko primer ministro.

¿Sonko se convertirá en presidente del parlamento?

Pastef domina la Asamblea Nacional controlando 130 diputados de 165.

El domingo, el presidente del Parlamento, El Malick Ndiaye, un aliado cercano de Sonko, renunció a su cargo. La medida allanó el camino para que Sonko se convirtiera en jefe del Parlamento, lo que le permitiría desafiar la autoridad del presidente.

Los diputados votarán el martes por la mañana sobre la “reinstalación del diputado Ousmane Sonko” y elegirán al próximo presidente de la Asamblea Nacional, según un documento oficial publicado el domingo por la noche.

Editado por: Saim DuÅ¡anInayatullah