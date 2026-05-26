Saint-Cloud vuelve a la victoria en el Golfers – Golf Planète

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Sin una victoria en el campeonato de Francia femenino por equipos desde hace 13 años, Saint-Cloud venció este lunes en el Golf de las 24 Horas-Le Mans en la final contra el Amiens.

Tuvimos que esperar 13 años para ver Saint-Cloud gana tu 29 golfistas. Desde su último título en 2013, el club de Isla de Francia sólo había llegado a la final una vez, derrotado por La Boulie en 2024. Por lo tanto, esta serie terminó este lunes a las Golf de las 24 Horas-Le Mans después de una victoria contra Amiens en la final.

En este último encuentro, Morgane Bazin de Jessey y Mellyal Schmitt había aportado el primer punto de la mañana contra Lucile Parola y Hiot rumano (5 y 3). Pero los picardos paulina stein y Mahina Leveau poner a cero los contadores después de batir Candice Mahé y Clotilde de Lembeye 3 y 2.

En los individuales de la tarde, los jugadores de Saint-Cloud hicieron que la experiencia hablara por sí sola contra el recién ascendido Amiens. Si Cristina Río Álvarez a réussi à battre Mellyal Schmitt 3&1 cÃ´té picard, Charlotte Lafourcade (3 y 2 en contra Hiot rumano), Clotilde de Lembeye (4 y 3 caras Lucile Parola) y Morgane Bazin de Jessey (3 y 2 a expensas de Mahina Leveau) ofreció los tres puntos necesarios para el título número 29 de su club.

la mesa final

©Glenn Gervot / golf