Antes del Mundial, la presión para ganar y hacer crecer el fútbol estadounidense está en la mente de Tim Ream

alternar título Cortesía de Charlotte FC

Hay mucho en juego en la Copa Mundial de la FIFA 2026 este verano, especialmente para los coanfitriones estadounidenses.

Existe la esperanza de que la Selección Nacional Masculina de EE. UU. no sólo juegue bien, sino que también logre un gran avance en el torneo. Luego está la esperanza de que el torneo, que será organizado por Estados Unidos, Canadá y México, encienda una mecha e inspire a una nueva generación de fanáticos.

A pesar de crecer obstinadamente gracias al éxito de la selección nacional femenina, muchos han cuestionado la viabilidad de una audiencia de fútbol estadounidense a largo plazo.

Nadie entiende esto mejor que Tim Ream. Ha tenido una presencia constante en la defensa en su club de la Major League Soccer, Charlotte FC. Y si es seleccionado mañana en la lista final de 26 hombres para el Equipo Nacional Masculino de EE. UU., tendrá la oportunidad de sofocar a los detractores, que dicen que Estados Unidos no es un país de fútbol, ​​o que el equipo masculino siempre se quedará corto.

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“No tengo ninguna duda de que podemos ganar en un partido de la fase eliminatoria. No tengo ninguna duda de que podemos ganar varios partidos en la fase eliminatoria”, dijo Ream en una entrevista con Todas las cosas consideradas presentadora Juana Summers.

Tim Ream tiene 38 años. Fue titular en los cuatro partidos del Mundial de Qatar 2022. El equipo de 2022, que era el segundo equipo más joven del torneo, fue eliminado en octavos de final por Holanda. En 2018 no lograron clasificarse para los Juegos de Rusia. Además de no poder competir, perdieron un momento para construir una identidad en el escenario global.

“En el último Mundial, ninguno de nosotros había jugado. Teníamos un jugador que había jugado en un Mundial anteriormente”, dijo Ream. “Y ahora creo que los muchachos comprenden mucho mejor lo que se necesita”.

Ream también es el único jugador en el grupo de talentos actual que recuerda la última vez que el torneo se celebró en los Estados Unidos, en 1994, aunque solo tenía 6 años. Es una opción probable para la lista final. Anteriormente se desempeñó como capitán del equipo y está listo para hacer cualquier cosa que el equipo le pida.

“Si eso es comenzar cada partido y jugar cada minuto como lo hice en 2022, si es ser la persona que entra y ayuda a ver los partidos, si es ser el líder detrás de escena y la voz detrás de escena para ayudar a los muchachos a navegar durante todo el torneo de la Copa Mundial. Estoy dispuesto y soy capaz de hacer cualquier cosa que se me pida”, dijo.

alternar título Anne-Christine Poujoulat/AFP vía Getty Images

Ream dijo que comprende la presión que hay sobre el equipo de este año. “La gente quiere creer que [soccer in America] va a seguir creciendo y eso [the 2026 World Cup] “Será un catalizador aún mayor que el de 1994”, afirmó. El impulso del torneo de 1994 llevó a la creación de la Major League Soccer, la MLS.

Al final, dijo, el éxito puede adoptar muchas formas. En el campo, es ganar y “enorgullecer a la gente”. Y fuera del campo, entiende el peso del momento.

“Creo que la mayor esperanza y el sueño sería decir que hemos inspirado a nuestro propio país de más de 330 millones de habitantes, que estamos inspirando a la próxima generación de jugadores que ya están completamente enfocados y arraigados en el juego y quieren convertirse en la próxima versión del equipo nacional de EE. UU.”, dijo Ream, y agregó que es especialmente importante para él que puedan ayudar a fomentar el amor por el fútbol entre los niños.