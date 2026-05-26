Kool-Aid está lanzando paquetes de electrolitos sin colorantes artificiales, dirigidos a consumidores que desean hidratarse, pero no al precio de Gatorade o Liquid I.V.

El nuevo producto es parte del plan más amplio de la empresa matriz Kraft Heinz para modernizar su portafolio y revertir una caída en las ventas que ha durado casi una década. Sus principales marcas, incluyendo Capri Sun, Oscar Mayer y Kraft Mac & Cheese, han tenido dificultades a medida que los consumidores han buscado opciones más frescas y nutritivas para alimentar e hidratar a sus familias.

A pesar de que le falta un año para su centenario, Kool-Aid es, de alguna manera, una de las marcas más jóvenes en el portafolio de Kraft Heinz. Pero su relativa juventud y su icónico personaje no han protegido a la marca de muchos de los mismos problemas que afectan a las marcas más antiguas de la compañía, como Maxwell House y Philadelphia.

A principios de este año, Kraft Heinz anunció que pausaba sus planes previamente anunciados de dividir la empresa en dos. El CEO Steve Cahillane dijo que muchos de los problemas de la empresa son “solucionables” y se comprometió a invertir $600 millones para impulsar un cambio en su negocio en Estados Unidos.

Kool-Aid es parte de ese plan. La inversión en la marca aumentará un 70% este año en comparación con 2025, según Kraft Heinz.

Alguno de ese dinero se destinó al desarrollo y lanzamiento de Kool-Aid Hydration. La línea estará disponible en tiendas minoristas a finales de mayo con tres sabores: ponche de frutas, uva y limonada de frambuesa azul.

“Creemos que es el paso correcto que debemos tomar para modernizar la marca y asegurarnos de que las ofertas de productos sigan siendo tan relevantes como la equidad de la marca y la moneda cultural”, dijo Caroline Boulos, presidenta de hidratación, postres y comidas en Kraft Heinz.