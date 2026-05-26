Bryson DeChambeau insiste en que es “optimista” sobre el futuro de LIV Golf a pesar de que los saudíes retiran la financiación

El optimismo no es exactamente el sentimiento general que rodea a LIV Golf en este momento, pero Bryson DeChambeau está haciendo todo lo posible para mantener alto el ánimo del circuito, y lo hace con un ligero cambio de tono.

En las últimas semanas, luego de que el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF) anunciara oficialmente que cancelaría la financiación LIV después de la temporada 2026, DeChambeau ha estado un poco por todos lados.

Con el futuro de LIV completamente en el aire, el dos veces ganador del US Open, en múltiples ocasiones, se ha burlado de la idea de que podría centrar la mayor parte de su atención en hacer crecer su canal de YouTube y, esencialmente, simplemente presentarse a los campeonatos importantes. DeChambeau también ha hablado sobre su regreso al PGA Tour, específicamente los obstáculos que ve en su camino, si se presenta un camino de regreso.

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Ahora, antes del evento LIV de esta semana en Corea, donde es el campeón defensor, está de regreso tocando el tambor por el circuito y su futuro.

“Nos sorprendió que se retiraran tan rápido”, dijo DeChambeau sobre el anuncio del PIF saudita. “Realmente no lo vimos venir. Pero está bien. Una puerta se cierra, otra se abre.

“Creo que esa es la forma en que muchos de nosotros lo vemos. Creo que todos somos optimistas de que hay un plan de negocios que tiene sentido para el golf en equipo. Sinceramente, en realidad, ¿cómo lo digo? En mi opinión, soy muy optimista con el plan de negocio del golf en equipo en comparación con otros modelos”.

DeChambeau también dejó en claro que está haciendo todo lo posible detrás de escena para brindarle a LIV su mejor oportunidad para el futuro.

“Veremos si a los inversores les gusta o no. Estoy dando todo lo que puedo para que esto suceda, y si no es así, no sucederá”, explicó DeChambeau.

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Según recientes informes De Sportico y CNBC, LIV Golf tiene un nuevo campo para inversores potenciales que se centra en un calendario global de 10 eventos. El calendario LIV 2026 incluye 12 eventos en total.

Según se informa, la liga está buscando entre 250 y 350 millones de dólares para continuar con las operaciones, mientras proyecta ganancias dentro de tres años.