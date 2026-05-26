KATSEYE gana las tres nominaciones y grita BTS en los primeros AMAs

LAS VEGAS, NEVADA – 25 de mayo: (USO EDITORIAL SOLAMENTE) (Izqda-derecha) Yoonchae, Lara Raj, Daniela, Sophia y Megan de KATSEYE aceptan el premio New Artist of the Year en el escenario durante los 52nd American Music Awards en el MGM Grand Garden Arena el 25 de mayo de 2026 en Las Vegas, Nevada. (Foto de Ethan Miller/Getty Images)

El grupo mundial de chicas KATSEYE arrasó con las tres nominaciones en los 52nd American Music Awards el lunes por la noche. Esta fue su primera vez en un espectáculo de premios como cinco miembros, no seis, con la miembro fundadora Manon Bannerman aún ausente.

Tres Victorias de AMA de KATSEYE: Lo Que Ganaron y a Quién Vencieron

LAS VEGAS, NEVADA – 25 de mayo: (USO EDITORIAL SOLAMENTE) (Izqda-derecha) Lara Raj, Sophia, Megan, Daniela y Yoonchae de KATSEYE se ven en la sala de prensa durante los 52nd American Music Awards en el MGM Grand Garden Arena el 25 de mayo de 2026 en Las Vegas, Nevada. (Foto de David Becker/Getty Images)

Después de hacer su debut en la alfombra roja de los American Music Awards, KATSEYE se llevó a casa los tres premios a los que estaban nominados: Nuevo Artista del Año, Mejor Artista de Pop Emergente y Mejor Video Musical por “Gnarly”.

Un video en el que reaccionan a la noticia de sus victorias muestra a todas gritando y a Daniela cayendo al suelo.

La victoria como Nuevo Artista del Año llegó después de vencer a un campo enormemente competitivo que incluyó a Alex Warren, Ella Langley, Leon Thomas, Olivia Dean y Sombr.

En su discurso de aceptación, cada miembro agradeció a los Eyekons, a sus familias y al presidente de HYBE, Bang Si-hyuk, mientras ofrecían un breve agradecimiento en sus respectivos segundos idiomas. Sophia Laforteza dio un agradecimiento especial a sus compañeros de sello BTS “por inspirarnos a representar nuestra cultura a escala global”.

La Presentación de AMA de KATSEYE de “Pinky Up”

Lara Raj, Daniela Avanzini, Megan Skiendiel, Yoonchae Jeong y Sophia Laforteza de KATSEYE actúan en el escenario de los 52nd American Music Awards celebrados en el MGM Grand Garden Arena el 25 de mayo de 2026 en Las Vegas, Nevada.

Los AMAs marcan la primera aparición en una entrega de premios de KATSEYE desde los premios Grammy 2026, cuando interpretaron “Gnarly” como parte del popurrí de nominados a Mejor Nuevo Artista. Eso fue hace apenas unos meses, pero decir que mucho ha cambiado desde entonces sería algo obvio.

La actuación del lunes de “Pinky Up” fue su primera aparición televisada como grupo de cinco miembros. La escenografía elaborada mantuvo la energía de la canción, con el grupo saliendo de un enorme oso de peluche rosado equipado con altavoces como patas, interrumpiendo una escena de té poblada por extras con el meñique levantado, antes de lanzarse a la canción en medio de una cascada de color y peluches flotantes.

KATSEYE y un Manon Bannerman Todavía Ausente

NUEVA YORK, NY – 8 de septiembre: Manon Bannerman asiste al lanzamiento de la colección Talisman de Pandora el 8 de septiembre de 2025 en la ciudad de Nueva York. (Foto de BG048/Bauer-Griffin/GC Images)

Manon Bannerman ha estado en pausa en KATSEYE desde febrero, cuando HYBE y Geffen Records anunciaron que se estaba retirando para enfocarse en su salud y bienestar. No estuvo presente en los AMAs.

La barrida de los AMAs es el tercer hito público importante consecutivo que el grupo ha alcanzado como cinco miembros, después del lanzamiento de “Pinky Up” y su debut en Coachella en abril.

La posición oficial de HYBE y Geffen sigue siendo que Manon es una miembro en pausa temporal, pero no se ha dado un plazo para su regreso. Como se informó anteriormente, su aparición en el programa Germany’s Next Top Model se emitió durante su ausencia.

“Coachella ha sido nuestro sueño número uno desde que nos convertimos en un grupo”, dijo Lara Raj en el festival. “Estoy tan feliz de que ustedes puedan presenciar eso.” Tres AMAs en una sola noche, tres meses después, son el siguiente hito significativo en una trayectoria que claramente avanza.

¿Qué Viene Después Para KATSEYE Después de su Barrida en los AMAs?

LAS VEGAS, NEVADA – 25 de mayo: (USO EDITORIAL SOLAMENTE) (Izqda-derecha) Lara Raj, Sophia, Megan, Daniela y Yoonchae de KATSEYE, ganadores del premio al Nuevo Artista del Año, posan en la sala de prensa durante los 52nd American Music Awards en el MGM Grand Garden Arena el 25 de mayo de 2026 en Las Vegas, Nevada. (Foto de David Becker/Getty Images)

En agosto, KATSEYE lanzará su EP “Wild”, que incluirá cinco pistas. Poco después, el grupo iniciará la gira WILDWORLD, que abarcará 28 fechas en el Reino Unido, Europa y América del Norte hasta noviembre. BTS también ganó el premio al Artista del Año en la misma ceremonia, es la segunda vez que se llevan el premio votado por los fanáticos y la primera desde su regreso del servicio militar. Anteriormente lo ganaron en 2021.