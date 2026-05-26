25 de mayo de 2026

El viernes pasado, justo antes del largo fin de semana festivo, la Directora de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard renunció, con efecto a partir del 30 de junio, citando el reciente diagnóstico de cáncer de su esposo como el factor que obligó a tomar su decisión. Una fuente les dijo a Jonathan Landay y Erin Blanco de Reuters que el presidente Donald J. Trump la había obligado a dimitir. Ciertamente, la ha dejado de lado.

El Congreso creó la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) en 2004 después de concluir que las fallas de inteligencia, incluida la falta de comunicación entre agencias, habían contribuido a la vulnerabilidad que permitió los ataques del 11 de septiembre. Se supone que la ODNI supervisa las dieciocho agencias de inteligencia diferentes y coordina la información que producen.

Gabbard no tenía mucha experiencia en inteligencia y había respaldado los puntos de conversación rusos sobre la invasión rusa de Ucrania cuando Trump la nombró directora de ODNI. El ex asesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton, la llamó “una granada de mano lista para explotar”.

Gabbard tuvo problemas con Trump en junio de 2025, cuando publicó un video advirtiendo sobre un “holocausto nuclear” porque “los belicistas de la élite política están fomentando descuidadamente el miedo y las tensiones entre las potencias nucleares”. Estaban acercando al mundo “más que nunca al borde de la aniquilación nuclear”, dijo. Ella publicó el video días antes de que Trump lanzara su primer ataque contra Irán, y un ex oficial de inteligencia le dijo a Nick Schifrin de PBS que Trump consideraba el video como un intento de convencerlo de que no lanzara los ataques.

Después, Gabbard pareció tratar de recuperar el favor de Trump respaldando sus proyectos extremistas favoritos, incluida la acusación del expresidente Barack Obama de liderar una “conspiración traidora” y el llamado a ser procesado por la investigación del FBI sobre los vínculos entre la campaña presidencial de Trump de 2016 y agentes rusos. También supervisó una redada del FBI en la sede electoral del condado de Fulton, Georgia, durante la cual la administración recogió todas las boletas físicas de las elecciones presidenciales de 2020, así como imágenes de las boletas, cintas tabuladoras y las listas de votantes de esa elección.

Pero nunca recuperó su posición ante el presidente. Como señaló Shane Harris en El Atlánticomientras Trump se preparaba para invadir Venezuela y sacar a su presidente y a su esposa, Gabbard publicaba fotografías de ella misma en una playa hawaiana.

Trump permaneció en la Casa Blanca durante el fin de semana y se perdió la boda de su hijo Don Jr. en las Bahamas con una publicación en las redes sociales que explicaba que “[w]Si bien tenía muchas ganas de estar con mi hijo, Don Jr., y el miembro más nuevo de la familia Trump, su futura esposa, Bettina, las circunstancias relacionadas con el gobierno y mi amor por los Estados Unidos de América no me permiten hacerlo. Siento que es importante para mí permanecer en Washington, DC, en la Casa Blanca durante este importante período de tiempo”.

Independientemente de lo que esté sucediendo, Trump está bajo presión para encontrar una salida de Irán. No sólo se están disparando los precios debido al aumento del costo del petróleo después de que Irán cerró el Estrecho de Ormuz en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel, sino que se ha acabado el tiempo para cualquier autorización que podría haber reclamado para su aventura militar en Irán, y el Congreso parece dispuesto a obligarlo.

Sólo el Congreso puede declarar la guerra, pero la Ley de Poderes de Guerra de 1973 permite al presidente actuar contra una amenaza “inminente” siempre que notifique al Congreso dentro de las 48 horas. Luego tiene 60 días para obtener la aprobación del Congreso. Ese plazo expiró el 1 de mayo y la administración afirmó que no necesitaba autorización porque había declarado un alto el fuego el 7 de abril, aunque seguía manteniendo un bloqueo contra los puertos iraníes (un acto de guerra) e intercambiando disparos con las fuerzas iraníes. Los republicanos en el Congreso parecieron aceptar ese argumento por un tiempo. Pero el jueves pasado, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (R-LA), tuvo que enviar representantes a casa un día antes para evitar que los miembros aprobaran una resolución sobre poderes de guerra que ordenaría a Trump retirar las tropas estadounidenses de su guerra contra Irán.

La Cámara y el Senado volverán a reunirse el 2 de junio, y a Trump claramente le gustaría tener un acuerdo con Irán antes de que lo hagan.

La cuenta de redes sociales de Trump estuvo activa durante el fin de semana. Publicó dos veces una imagen de sí mismo mirando de reojo a Groenlandia con la leyenda “¡Hola, Groenlandia!” y repitió sugerencias de que “China ama a Trump”. Publicó una imagen de inteligencia artificial del representante Ro Khanna (D-CA) como un diablo (creo), llamándolo “SLAZEBAG” y “Dumócrata”, y una imagen de ocho legisladores o funcionarios con monos naranjas (excepto el bronceado de Obama), afirmando que habían “¡Causó un daño tremendo a través de la armamentización!” Y publicó una serie de imágenes de fuentes coloridas.

Pero gran parte de la atención de la cuenta este fin de semana se centró en Irán. El sábado por la mañana, la cuenta publicó una imagen de Irán cubierto por una bandera estadounidense, y a las 4:30 de esa tarde, publicó que Trump acababa de tener una llamada con líderes de Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Qatar, Pakistán, Turquía, Egipto, Jordania y Bahrein, y luego una llamada separada con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sobre Irán. Todas las llamadas “fueron muy bien”, según la publicación.

“Se ha negociado en gran medida un acuerdo”, decía la publicación, “sujeto a finalización…”. Los aspectos y detalles finales del acuerdo se están discutiendo actualmente y se anunciarán en breve. Además de muchos otros elementos del Acuerdo, se abrirá el Estrecho de Ormuz”.

Pero los medios estatales de Irán inmediatamente publicaron que la afirmación de Trump de que el estrecho se reabriría como estaba antes de la guerra “no era cierta”, y agregaron que “debe señalarse que funcionarios estadounidenses han reconocido en múltiples mensajes a Irán que los tuits de Trump tienen principalmente fines promocionales y consumo mediático dentro de Estados Unidos, y han recomendado que no se preste atención a estas declaraciones”.

Los detalles firmes sobre el acuerdo eran escasos, pero como publicó el periodista David Schuster, Al-Jazeera informó que el acuerdo incluía “descongelar miles de millones en fondos iraníes, levantar el bloqueo estadounidense, retirar las fuerzas estadounidenses, reabrir el estrecho de Ormuz, aunque con peajes para Irán, y permitir que Irán conserve su uranio enriquecido”. “Esto sería una rendición total de Estados Unidos”, señaló Schuster. El portavoz militar de Irán, Ibrahim al-Fiqar, publicó una imagen de inteligencia artificial de Trump arrodillado ante el líder supremo de Irán con la leyenda “El fin”.

El senador Roger Wicker (R-MS), presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, condenó inmediatamente el acuerdo. Dijo a los periodistas que “sería un desastre”. Todo lo logrado con la Operación Furia Épica sería en vano”. Wicker instó a Trump a “permitir que las hábiles fuerzas armadas de Estados Unidos terminen la destrucción de las capacidades militares convencionales de Irán y reabran el estrecho”. Una mayor búsqueda de un acuerdo con el régimen islamista de Irán corre el riesgo de generar una percepción de debilidad. Debemos terminar lo que empezamos. Ya es hora de actuar”.

El domingo por la mañana, Trump estaba, una vez más, publicando imágenes de inteligencia artificial de bombarderos estadounidenses atacando barcos iraníes (con cuerpos volando por el aire) e insistiendo en que el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA, por sus siglas en inglés) negociado entre Estados Unidos, China, Francia, Alemania, Rusia, el Reino Unido e Irán durante la administración Obama era “[o]Uno de los peores acuerdos jamás realizados por nuestro país”. Según el JCPOA, Irán acordó reducir significativamente sus reservas de uranio enriquecido y permitir inspecciones, a cambio de un alivio de algunas sanciones. El estrecho de Ormuz permaneció abierto. Aunque los inspectores dijeron que Irán estaba cumpliendo el acuerdo, Trump sacó a Estados Unidos del JCPOA en 2018 y, al año siguiente, Irán reanudó el trabajo sobre el uranio enriquecido necesario para un arma nuclear.

Trump agregó que esperaba que los países de Medio Oriente, incluido Irán, se unieran a los Acuerdos de Abraham, el acuerdo alcanzado durante el primer mandato de Trump bajo el cual los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein reconocieron formalmente a Israel. Según Barak Ravid de axiosLos líderes árabes respondieron con silencio a la sugerencia de Trump de tal reconocimiento durante la llamada telefónica del sábado.

Luego su cuenta publicó: “Si llego a un acuerdo con Irán, será bueno y apropiado, no como el hecho por Obama, que le dio a Irán enormes cantidades de EFECTIVO y un camino claro y abierto hacia un arma nuclear. Nuestro trato es exactamente lo contrario, pero nadie lo ha visto ni sabe qué es. Ni siquiera está completamente negociado todavía. Así que no escuches a los perdedores, que critican algo de lo que no saben nada. A diferencia de aquellos que me precedieron y que deberían haber resuelto este problema hace muchos años, ¡yo no hago malos negocios!

Esta mañana, el relato de Trump publicó: “Me río de todos los Dumócratas, RINOS y Tontos que no saben nada sobre el posible acuerdo que estoy haciendo con Irán, cosas que ni siquiera se han negociado todavía”.[T]¡Oye, son unos perdedores! El acuerdo con Irán será grandioso y significativo o no habrá acuerdo. Será exactamente lo contrario del desastre del JCPOA negociado por la fallida Administración Obama, que fue un camino directo y abierto hacia un arma nuclear para Irán. ¡No, no hago tratos como ese!

Mientras tanto, en Conozca a la prensa El domingo, el representante Thomas Massie (R-KY), quien la semana pasada perdió las primarias para la reelección para su escaño después de que Trump respaldó a su oponente y los partidarios de Trump arrojaron la asombrosa suma de 35 millones de dólares en la contienda, reabrió el fuego desde una dirección diferente. Massie ha sido clave para exigir la divulgación de los archivos de Epstein, y la administración continúa ignorando la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, que exigía que el Departamento de Justicia publicara todos los archivos a más tardar el 19 de diciembre de 2025.

Cuando la presentadora Kristen Welker, notando que Massie había nombrado nombres de los archivos en el pasado, preguntó: “¿Podemos esperar que menciones más nombres en las próximas semanas y meses?”, Massie respondió: “Sí”.

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Notas:

https://www.reuters.com/world/us/gabbard-resigns-trumps-national-intelligence-director-fox-news-digital-reports-2026-05-22/

https://apnews.com/article/gabbard-trump-putin-intelligence-russia-syria-a798adaf9cd531a5d0c9329f7597f0f6

https://www.politico.com/news/2025/06/10/tulsi-gabbard-nuclear-weapons-00396586

https://www.pbs.org/newshour/show/tulsi-gabbards-record-and-impact-on-the-us-intelligence-community

https://www.nbcnews.com/politics/national-security/gabbards-unprecedented-claim-president-led-treasonous-conspiracy-rcna217151

https://www.theatlantic.com/national-security/2026/05/tulsi-gabbard-resigns-odni-trump/687280/

https://www.theguardian.com/us-news/2025/jul/18/tulsi-gabbard-obama-2016-election-russia

https://www.mississippifreepress.org/trumps-iran-agreement-would-be-a-disaster-says-roger-wicker-a-top-republican-us-senator/

https://www.nytimes.com/2026/05/24/world/middleeast/five-main-issues-iran-israel-nuclear.html

https://www.nytimes.com/live/2026/05/25/world/iran-war-trump

https://www.axios.com/2026/05/24/trump-iran-war-israel-muslim-countries-abraham-accords

https://www.newsweek.com/thomas-massie-promises-to-expose-more-names-from-epstein-files-11989729

https://www.msn.com/en-us/news/insight/record-35m-battle-tests-massie-ahead-of-kentucky-primary/gm-GMB6071BD4

INCÓGNITA:

Ibrahim_alFiqar/status/2058297686391210087

trumpstruth.org:

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Azulxy:

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