La policía de Carolina del Norte arresta al sospechoso de un doble asesinato ocurrido hace casi 20 años en una empresa de distribución de bebidas

La policía de Carolina del Norte arrestó a un sospechoso del asesinato de dos personas durante un presunto robo en una empresa de distribución de bebidas hace casi 20 años.

Suscríbete para leer esta historia sin publicidad. Obtenga acceso ilimitado a artículos sin publicidad y contenido exclusivo.

Johnny Steven Talbert, un hombre de 43 años de Port Angeles, Washington, fue arrestado por la policía local el jueves, pocas horas después de que el Departamento de Policía de Concord obtuviera una orden judicial, según un comunicado de prensa.

Fue acusado de dos cargos de asesinato en primer grado y un cargo de robo con arma de fuego en relación con los asesinatos de 2008 en Sun Drop Bottling Co. en Concord. La empresa distribuye bebidas, incluidas las bebidas cítricas Sun Drop y Snapple.

En la mañana del 13 de junio de 2008, la policía de Concord acudió al centro de distribución de bebidas en 360 Old-Salisbury Concord Road después de que un sospechoso supuestamente abrió fuego, matando a Donna Barnhardt, de 59 años, y a Darrell Noles, de 44, dijo la policía. Barnhardt era el director de la oficina de la empresa, mientras que Noles estaba allí solicitando trabajo.

Según la policía, el sospechoso también había robado dinero de la oficina antes de huir del lugar.

Los años siguientes incluyeron investigadores que investigaron “cientos de pistas de la comunidad”, pero el caso permaneció sin resolver hasta 2025.

“A través de un reexamen meticuloso de las pruebas y la búsqueda de pistas no desarrolladas previamente, los detectives descubrieron información crítica que finalmente condujo al arresto de Talbert”, dijo la policía de Concord en el comunicado de prensa.

El Departamento de Policía de Carolina del Norte se puso en contacto con el Departamento de Policía de Port Ángeles en diciembre y los detectives finalmente viajaron al estado del noroeste el 18 de mayo “para realizar más investigaciones”, según la policía.

Talbert fue arrestado tres días después y puesto bajo custodia sin incidentes, dijo la policía. Está a la espera de ser extraditado a Carolina del Norte, donde enfrentará sus cargos.

“El Departamento de Policía de Concord desea agradecer al Departamento de Policía de Port Ángeles y a la comunidad por su ayuda durante décadas de investigación”, dijo la policía en un comunicado. “Las familias de Donna Barnhardt y Darrell Noles han sido informadas del arresto de Talbert y de los cargos pendientes”.

La policía de Port Ángeles no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de NBC News.

La investigación sobre los asesinatos de 2008 está en curso y la policía de Concord está pidiendo a cualquiera que tenga información que se ponga en contacto.