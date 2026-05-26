La opinión de The Guardian sobre la economía de Gran Bretaña: para beneficiarse políticamente, la recuperación debe sentirse en los bolsillos de las personas

En octubre de 1991, el entonces canciller Norman Lamont dijo que creía ver algunos “brotes verdes” de recuperación. Fue ridiculizado, ya que Gran Bretaña estaba en medio de una profunda recesión de la que no saldría hasta el verano siguiente. Insouciant ante el desprecio que se le había acumulado, el Sr. Lamont se defendió con firmeza, incluso mucho después del evento, escribiendo cartas a este periódico. A pesar de esta valiente defensa, el “brotismo” se hizo tristemente famoso porque sugería una clase dominante que se congratulaba mucho antes de que la gente común sintiera una recuperación.

Esto no ha impedido que los políticos desde 2010 afirmen que Gran Bretaña estaba recuperándose de la serie de shocks que ha experimentado. Después de que la austeridad produjera estancamiento económico, George Osborne, el canciller conservador en 2013, aprovechó algunos trimestres de crecimiento para afirmar que Gran Bretaña estaba “dando un giro”. A solo meses de las elecciones generales de 2024, Rishi Sunak, el primer ministro conservador, dijo que el país estaba empezando a ver los “brotes verdes” de recuperación. Los votantes rechazaron rotundamente esa afirmación cuando Labour fue elegido por abrumadora mayoría.

El actual canciller también corre el riesgo de sonar demasiado optimista ante una población entristecida por una década económica perdida. Después de las cifras de crecimiento mejor de lo esperado de la semana pasada, Rachel Reeves argumentó que su plan está funcionando, citando, con satisfacción, la aprobación del Fondo Monetario Internacional. Algunas de estas declaraciones enérgicas podrían deberse a que el puesto de la Sra. Reeves está en peligro si hay un cambio de líder laborista. Sin embargo, sigue siendo demasiado pronto para decir si su estrategia económica ha sido validada.

Los primeros indicios son menos que prometedores. El desempleo aumentó inesperadamente en el último trimestre al 5% – con uno de cada siete jóvenes buscando trabajo. Las vacantes han bajado a su nivel más bajo desde principios de 2021. La Resolution Foundation afirma que se espera que los ingresos disponibles reales por persona aumenten solo un 1,1% acumulativamente en los próximos cinco años.

Otros son más optimistas. El Prof. John Van Reenen de la London School of Economics, asesor del gobierno, ha defendido que “se está entregando una economía más productiva bajo este gobierno laborista”. La productividad, afirma con razón, ha sido plagada por la medición incorrecta del tamaño de la fuerza laboral. Usando las “mejores estimaciones actuales de empleo”, dice que la producción por trabajador se ha mantenido en un 1,6% anual desde el tercer trimestre de 2024, en comparación con solo un 0,3% anual en la década anterior.

El economista de la LSE no está equivocado al preguntarse si los datos del mercado laboral subestimaron la productividad. Pero se debe tener mucho cuidado al convertir una posible corrección de medición en una historia política sobre la estrategia de crecimiento de Labour. Una golondrina no hace verano; un denominador más pequeño no hace un resurgimiento económico.

La comparación más relevante no es el período en el poder de Labour con la política posterior a 2014, sino Labour versus los Tories después de Trussonomics. Allí el régimen fiscal parece más continuo de lo que muchos admiten: reglas fiscales, gastos actuales limitados y la fe de que la inversión privada proporcionará el crecimiento. La mejora de la productividad puede ser real, pero la afirmación de que valida el modelo económico de Labour está haciendo un trabajo pesado. El problema más grande es que los votantes no se sienten mejor; y anunciar un despegue económico se ve como triunfalismo prematuro.