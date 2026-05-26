La policía turca dispara cañones de agua contra los manifestantes en Esmirna

La policía antidisturbios turca disparó el martes gases lacrimógenos y utilizó cañones de agua para dispersar una manifestación convocada en la ciudad costera de Izmir por el derrocado líder de la oposición Ozgur Ozel.

Ozel convocó la manifestación en Izmir al mediodía (0900 GMT), cuando Turquía comenzaba los preparativos para cerrar durante cuatro días con motivo de la festividad religiosa Eid al-Adha, también conocida como el Gran Eid.

Antes de que comenzara la manifestación, la gobernación ordenó el cierre de la céntrica plaza Cumhuriyet de la ciudad y desplegó un gran número de policías antidisturbios con camiones con cañones de agua para disolver la multitud que ondeaba banderas, según informes de los medios turcos.

“¡Presidente Ozgur, Turquía libre!” gritaron en escenas transmitidas en vivo por televisión.

La manifestación se trasladó a un lugar cercano, donde continuó pacíficamente. Ozel se dirigió a sus seguidores desde un autobús y habló de las decenas de miles de participantes en Izmir, una ciudad considerada un bastión de la oposición secular.

Los manifestantes salen a las calles para expresar su apoyo a Ozgur Ozel Imagen: Berkcan Zengin/REUTERS

Las tensiones políticas están aumentando en Turquía

Las protestas en Izmir se produjeron pocos días después de que la policía irrumpiera en la sede del principal partido opositor de Turquía, CHP, para tomar el control del edificio.

La policía irrumpió en el local con gases lacrimógenos y los periodistas fueron expulsados ​​del edificio en Ankara.

Eso marcó un final violento a un enfrentamiento que se había prolongado durante varias horas entre miembros del Partido Republicano del Pueblo, o CHP, y su nuevo liderazgo designado por el tribunal.

La policía antidisturbios irrumpió en la sede del CHP el 24 de mayo Imagen: Efekan Akyuz/REUTERS

Las tensiones habían aumentado desde la semana pasada, cuando un tribunal de apelaciones anuló la elección de Ozgur Ozel como presidente del partido en 2023, suspendiéndolo a él y a los miembros de la junta ejecutiva del partido.

El fallo decía que debería ser reemplazado por Kemal Kilicdaroglu, su predecesor, quien dirigió el partido durante 13 años pero nunca ganó ninguna elección nacional.

Ozel se ha convertido en el rostro de la oposición turca. [FILE: May 24, 2026] Imagen: CHP/Depo Photos/Sipa USA/Picture Alliance

Ozel, que tiene 51 años, es una de las pocas figuras restantes dentro del partido que ha evitado cargos que podrían llevarlo a prisión.

El fallo judicial fue el último de una serie de medidas contra el CHP, que obtuvo una importante victoria política sobre el partido gobernante AKP del presidente Recep Tayyip Erdogan en las elecciones locales de 2024.

Editado por: Dmytro Hubenko