Robots humanoides consiguen empleo en JCPenney, Aéropostale, Brooks Brothers

Figura 03 robot humanoide. Captura de pantalla de un tweet de Brett Adcock. John Koetsier

Figure consiguió un trabajo en la empresa de papá. No literalmente, por supuesto, porque los robots humanoides no tienen papás. O mamás. Pero figurativamente (perdón) porque un importante inversor en la ronda de inversión de la serie C de Figure acaba de decidir traer a Junior para ayudar con la distribución y logística.

La empresa es Catalyst Brands, una empresa minorista de múltiples marcas que posee JCPenney, Aéropostale, Brooks Brothers, Eddie Bauer, Lucky Brand y Nautica: alrededor de $9 mil millones en ingresos y 60,000 empleados en aproximadamente 1,800 tiendas. Es propiedad en un 50% de Brookfield, que formó parte de la Serie C de Figure de $1 mil millones con una valoración post-money de $39 mil millones.

“Este acuerdo marca el primer puente comercial entre Figure y una empresa de la cartera de Brookfield”, dijo Figure en un comunicado. “Como inversor compartido en ambas empresas, el apoyo de Brookfield refleja una visión unificada para el futuro de la automatización industrial”.

Donde se encuentra Figure en la carrera de conseguir trabajo de robot humanoide

El hito de “conseguir un trabajo” ha estado avanzando rápido y furioso durante dos años en el espacio de los robots humanoides.

En noviembre de 2024, Digit de Agility Robotics fue el único robot humanoide en el planeta con un trabajo remunerado, dijo la CEO Peggy Johnson en Web Summit ese año. Cinco semanas después, Figure 02 se envió a su primer cliente comercial, convirtiendo a Figure en el segundo. En febrero de 2026, Agility firmó un acuerdo de robots como servicio con Toyota Canadá. Y recientemente en abril, el G2 con ruedas de Agibot se puso en marcha en una línea de producción de tabletas en China: el primer humanoide en una línea de fabricación electrónica de alta velocidad.

Un acuerdo firmado en un centro de distribución en 2026 ya no es un hecho excepcional en la categoría. Lo que hace a Catalyst significativo es su amplitud: seis marcas minoristas, una intención declarada de implementarse “a lo largo de un portafolio diverso de múltiples marcas” y la estructura financiera que lo respalda.

Por supuesto, hay mucho que aún no sabemos

La noticia de Figure es bastante escasa en detalles.

No sabemos cuántos robots enviará Figure a Reno, donde comenzarán a trabajar en el Centro de Logística de Distribución de Nevada de Catalyst. Tampoco sabemos cuándo, aunque presumiblemente será pronto. Tampoco sabemos si se trata de una compra, alquiler o acuerdo de robots como servicio, o qué tareas específicamente realizarán los robots.

Figure dice que sus robots empezarán por “centrarse en automatizar tareas físicamente exigentes dentro de la cadena de suministro” y que “pueden desplegarse al instante en un portafolio diverso de múltiples marcas”.

La reacción en Threads: ¿un signo de los tiempos?

A medida que vemos más y más despidos donde las empresas culpan a la IA, la reacción en Threads ha sido abrumadoramente negativa ante la noticia. No solo ha sido negativa la reacción, sino que la gente ha interpretado este anuncio como “robots humanoides en las tiendas”.

“Cualquier tienda que use esto no obtendrá mi negocio”, dice Robin Forman.

“La IA/La robótica cuesta MUCHO más que las personas y nadie comprará allí porque NADIE QUIERE ESTO”, dice Amy Kemper. “Juro que no aprendiste NADA de las cajas de auto pago”.

El comunicado de Figure es bastante claro: se trata de un trabajo de logística y distribución. Así que al menos parte de la consternación es injustificada.

Dicho esto, muchos otros están preocupados por el desempleo que podría ser exacerbado por los robots quitando empleos. Aunque Figure dice que el despliegue se centrará en “automatizar tareas rutinarias y repetitivas” y así “permitir a los asociados cambiar hacia trabajos de mayor valor”, las personas ven que se pierden empleos, independientemente del tipo.

Esto es algo que tanto las empresas de IA como de robótica tendrán que tener en cuenta en el futuro. Si la tecnología avanzada resulta ser un impacto neto negativo en los empleos humanos, los gobiernos tendrán que encontrar formas de mantener a las personas empleadas de manera beneficiosa o de otra manera compensadas. Las alternativas son extremadamente desagradables.