La degradación de civiles en conflictos armados viola el derecho internacional.

Por Shannon Bosch, Universidad de Edith Cowan

(The Conversation) – En un video publicado por el Ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, la noche del miércoles pasado, se muestra a activistas detenidos de decenas de países arrodillados en el suelo con la frente en el suelo y las manos esposadas detrás de la espalda.

Algunos de los activistas, que fueron interceptados por las fuerzas israelíes en un flotilla en el Mar Mediterráneo, son luego empujados y arrastrados por personal israelí. Ben-Gvir se ve ondeando una bandera israelí y burlándose de ellos.

El video en su cuenta de X tenía un mensaje simple en inglés: “Bienvenidos a Israel”.

El video provocó una amplia condena internacional. La Ministra de Relaciones Exteriores de Australia, Penny Wong, lo calificó de “impactante e inaceptable”, mientras que la jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, dijo que el trato a los detenidos era “degradante y equivocado”.

Incluso Mike Huckabee, el embajador de EE.UU. en Israel y un firme partidario del Primer Ministro Benjamin Netanyahu, calificó las acciones de Ben-Gvir de “despreciables”, diciendo que había “traicionado la dignidad de su nación”.

Netanyahu también reprendió públicamente a Ben-Gvir. Dijo que Israel tenía derecho a detener la flotilla, pero que el comportamiento del ministro había dañado la imagen de Israel y no reflejaba los valores del país.

Aunque abogados internacionales como yo hemos expresado preocupación al respecto en múltiples ocasiones, vale la pena repetirlo: el derecho internacional importa en zonas de conflicto.

Entonces, ¿qué obligaciones tiene Israel de tratar a los detenidos por sus fuerzas, y el país violó la ley?

¿Por qué fueron detenidos los activistas?

Las fuerzas israelíes comenzaron a interceptar la flotilla Global Sumud con destino a Gaza el lunes en aguas internacionales frente a la costa de Chipre. Decenas de barcos fueron detenidos cuando intentaban desafiar el bloqueo marítimo de Israel a Gaza.

Se informó que la flotilla llevaba más de 400 activistas de más de 40 países. A bordo se encontraban voluntarios humanitarios, personal médico, activistas por la paz y figuras de la sociedad civil. Los organizadores dijeron que las embarcaciones llevaban suministros de ayuda humanitaria, incluidos alimentos, medicinas y otros tipos de ayuda destinada a los civiles palestinos afectados por la guerra y el bloqueo de Gaza.

Israel disputó el propósito de entrega de ayuda de la flotilla y la describió como “una maniobra de relaciones públicas al servicio de Hamas”.

Después de que los que iban a bordo fueron arrestados, al parecer fueron sometidos a violencia, con algunos sufriendo costillas rotas y otras lesiones.

En una publicación en X, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel afirmó que Israel estaba actuando en plena conformidad con el derecho internacional.

¿Qué dice la ley?

Según el derecho internacional humanitario, aquellos involucrados en el transporte y distribución de suministros de ayuda deben ser respetados y protegidos durante el conflicto armado. Deben ser tratados como civiles siempre que no participen directamente en hostilidades.

Llevar ayuda a los civiles de Gaza no equivale a “participación directa en hostilidades”. De hecho, la Corte Internacional de Justicia ha ordenado a Israel permitir la entrada de ayuda a Gaza dadas sus obligaciones en virtud del Convenio sobre Genocidio.

El derecho internacional humanitario también establece que los civiles no pueden ser detenidos de manera arbitraria en zonas de conflicto. Si los civiles son detenidos, sin embargo, tienen ciertos derechos en virtud del derecho internacional. Deben:

La internación de civiles solo está permitida cuando es “absolutamente necesario” por razones de seguridad. Debe finalizar una vez que esas razones dejan de existir.

Además, los civiles detenidos durante el conflicto armado deben ser tratados humanitariamente en todo momento.

Deben ser protegidos de:

La frase “curiosidad pública” ha sido entendida históricamente para prohibir exhibiciones humillantes de detenidos con fines de propaganda, intimidación o espectáculo público.

Los ataques intencionales contra el personal humanitario pueden constituir crímenes de guerra según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

¿Por qué es importante esto?

La humillación pública y el trato degradante de los activistas mostrados en las imágenes deben ser examinados e investigados. Y los funcionarios israelíes deben cumplir con sus obligaciones en virtud de la ley.

Estas protecciones existen precisamente para preservar un estándar mínimo de humanidad durante el conflicto, y para asegurar que los civiles y actores humanitarios no sean despojados de su dignidad por teatro político, intimidación o castigo.

Cuando dicho comportamiento se normaliza o no se desafía, se corre el riesgo de socavar el marco legal internacional más amplio diseñado para proteger a todos los civiles atrapados en un conflicto armado.

Shannon Bosch, Profesora Asociada (Derecho), Universidad de Edith Cowan

Este artículo se republica de The Conversation bajo una licencia Creative Commons. Leer el artículo original.