Biden demanda al Departamento de Justicia para impedir la publicación de audio de entrevistas

El expresidente Joe Biden demandó al Departamento de Justicia el martes, instando a un juez federal a bloquear la publicación de grabaciones de audio y transcripciones de sus conversaciones privadas con el escritor fantasma de sus memorias de 2017.

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La demanda surge de una solicitud de la Ley de Libertad de Información de 2024 presentada por la conservadora Heritage Foundation, que luego presentó su propia demanda para obtener los comentarios de Biden a Mark Zwonitzer cuando escribían “Prométeme, papá: un año de esperanza, dificultades y propósito”.

El Departamento de Justicia había retenido los materiales buscados, argumentando que estaban exentos de divulgación. Pero durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, la abogada de Biden, Amy Jeffress, escribe en la demanda del martes ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para Washington DC, “el Departamento ha revertido esa posición”.

En febrero, escribe Jeffress, “sin ninguna explicación formal por su cambio radical, el Departamento notificó al presidente Biden su intención de entregar las grabaciones de audio y las transcripciones a los demandantes en la Acción FOIA”.

Meses después, el 5 de mayo, “la Oficina del Fiscal General Adjunto informó al presidente Biden, a través de un abogado, que el Departamento había tomado la decisión final de entregar los materiales, con redacciones limitadas, a los demandantes de Heritage y al Congreso el 15 de junio”, dice la demanda de Biden.

En “las conversaciones del presidente Biden con Zwonitzer y, en última instancia, en sus memorias, contó el año de su vida que comenzó durante las vacaciones de Acción de Gracias en 2014”, escribe Jeffress. “Ese año fue uno de los más trascendentales en la vida política del presidente Biden y el más doloroso de su vida personal”.

Biden sostiene que dicha información personal está exenta de divulgación según las leyes de la FOIA.

“Todo estadounidense, incluido un vicepresidente en funciones o un ex vicepresidente, tiene derecho a la privacidad en las conversaciones personales que mantiene dentro de su propio hogar”, escribió Jeffress en la demanda.

La Heritage Foundation buscó todos los registros en los que se basó el entonces fiscal especial Robert Hur para escribir pasajes particulares de un informe de 2023 sobre el manejo de documentos clasificados por parte de Biden que lo describía como “dolorosamente lento, con el Sr. Biden luchando por recordar los eventos y esforzándose en ocasiones por leer y transmitir sus propias anotaciones en el cuaderno”.

El audio de Hur entrevistando a Biden sobre los documentos clasificados que quedaron en su poder después de ser vicepresidente confirmó fallos de memoria que los funcionarios de la Casa Blanca negaron en ese momento. Hur se negó a acusar penalmente a Biden.

El Departamento de Justicia y Zwonitzer no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios. Trump intervino en la demanda contra Truth Social y calificó a Biden de “un político corrupto”.

Sin intervención judicial, los materiales se publicarán el 15 de junio.