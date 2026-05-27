El salvavidas de la India para el narcotráfico en África se ve interrumpido por la guerra con Irán

A menudo se ha llamado a la India la “farmacia del Sur Global” y, para los países africanos, la salud pública y los productos farmacéuticos indios están profundamente entrelazados.

África soporta casi una cuarta parte de la carga mundial de enfermedades, con una proporción desproporcionada de casos de VIH, tuberculosis y malaria, según datos de agencias de salud pública como la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Según datos de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para África y la agencia reguladora farmacéutica de Nigeria, NAFDAC, India suministra aproximadamente el 40% de los medicamentos importados de África, lo que la convierte en el mayor socio comercial farmacéutico del continente.

Desde Nigeria hasta Kenia y Sudáfrica, los medicamentos genéricos indios constituyen la columna vertebral de los sistemas de salud públicos.

En todo el continente, proporcionan antibióticos de bajo costo, antirretrovirales contra el VIH, medicamentos contra la malaria y la tuberculosis, insulina, medicamentos para la presión arterial y analgésicos comunes que millones de personas usan a diario.

Un corredor logístico frágil

Este sistema ha funcionado porque los medicamentos indios han sido asequibles, confiables y han transitado por uno de los corredores logísticos más eficientes del mundo.

Las drogas fabricadas en centros indios como Hyderabad, Ahmedabad y Mumbai pasaban habitualmente por los centros de carga del Golfo en Dubai, Doha y Abu Dhabi antes de llegar a puertos y aeropuertos africanos.

Los ingredientes farmacéuticos procedentes de China y Europa también se mueven a través de la misma red.

Los medicamentos pasan a través de centros del Golfo para la logística de última generación necesaria para los medicamentos sensibles a la temperatura y al clima, como ciertas vacunas. Los centros logísticos en el Golfo también tienen más capacidad para organizar grandes envíos que se originan en la India y se dirigen a los mercados africanos.

El sistema depende de cronogramas de envío predecibles, fletes relativamente baratos y rutas de tránsito estables en el Golfo.

Pero con la guerra de Irán asfixiando el Estrecho de Ormuz, el transporte marítimo comercial desde el Golfo se ha visto perturbado, mientras que las primas por riesgo de guerra han aumentado, los costos de flete han subido y las aerolíneas han desviado o reducido la capacidad de carga a través del espacio aéreo del Golfo.

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Los crecientes precios del petróleo están aumentando simultáneamente los costos de fabricación y transporte para las compañías farmacéuticas.

A diferencia de Europa o Estados Unidos, la mayoría de los países africanos no mantienen grandes reservas de medicamentos. Los estados europeos suelen exigir reservas de varios meses para medicamentos esenciales, mientras que los principales distribuidores estadounidenses pueden mantener hasta seis meses de inventario.

Muchos sistemas africanos, por el contrario, dependen de ciclos de adquisiciones ajustados y de existencias de reserva limitadas. Eso significa que los retrasos se convierten rápidamente en escasez.

Se interrumpe el suministro de medicamentos básicos

Remi Adeseun, un veterano ejecutivo farmacéutico cuya empresa trabaja con cadenas mundiales de suministro de medicamentos, dijo a DW que la crisis está exponiendo una vulnerabilidad estructural más profunda que una mera interrupción temporal del transporte.

“África sigue dependiendo en gran medida de los genéricos indios y de las cadenas de suministro farmacéuticas asiáticas, incluso cuando los medicamentos se ensamblan localmente, porque los ingredientes farmacéuticos activos (API), los excipientes y los materiales de embalaje todavía se importan en gran medida de la India y China”, añadió Adeseun.

Según Adeseun, el conflicto actual está elevando los costos en casi todos los niveles de la cadena farmacéutica, desde los API, los envases a base de petróleo, los seguros de transporte y transporte hasta el diésel, la financiación y los tiempos de tránsito más largos.

Dijo que, según se informa, un insumo de paracetamol casi duplicó su precio, mientras que algunas materias primas aumentaron entre un 40 y un 50%.

Adeseun añadió que los fabricantes sólo han podido transferir una fracción de esos aumentos porque los mercados africanos ya se encuentran en dificultades financieras.

Los medicamentos más vulnerables a la interrupción son los componentes básicos de la atención primaria de salud, como los antibióticos, los medicamentos para la diabetes y la hipertensión, los medicamentos inyectables de rutina y los analgésicos comunes.

En muchas clínicas africanas, estos son los medicamentos que los pacientes esperan encontrar todos los días.

Los medicamentos de cadena de frío plantean un desafío aún mayor. Las vacunas, la insulina y otros medicamentos sensibles a la temperatura se mueven en gran medida a través de redes de carga aérea, lo que los hace especialmente vulnerables a las interrupciones de la aviación en el Golfo.

Los especialistas en carga advierten que la capacidad aérea perdida no se puede reemplazar fácilmente, lo que genera retrasos que pueden tardar semanas en eliminarse.

Una crisis sanitaria en ciernes en África

La Cumbre del Foro India-África, cuyo inicio estaba previsto para mañana en Nueva Delhi, fue pospuesta debido al actual brote de ébola centrado en la República Democrática del Congo y Uganda.

La oficina de África de la OMS informó a finales de 2025 que más de la mitad de los países africanos enfrentaban escasez de productos sanitarios esenciales, incluidas vacunas y medicamentos contra la tuberculosis.

Según se informa, Sudán ha visto medicamentos críticos varados en los puertos de Dubai, mientras que Botswana declaró recientemente una emergencia de salud pública relacionada con la escasez de medicamentos y suministros médicos.

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Para los médicos, las consecuencias son inmediatas.

Rajeev Jayadevan, profesional médico y comunicador de salud, dijo que estas interrupciones en el tratamiento pueden volverse rápidamente peligrosas para los pacientes con enfermedades crónicas o infecciosas.

“A veces los pacientes se ven obligados a espaciar las dosis o a interrumpir el tratamiento por completo”, explica Jayadevan a DW.

Añadió que el riesgo más amplio radica en la rapidez con la que los shocks de oferta se traducen en estrés en todo el sistema en sistemas de salud que ya son frágiles.

“En entornos con reservas limitadas y cadenas de suministro inconsistentes, incluso las interrupciones breves pueden derivar en brechas de tratamiento generalizadas en todas las instalaciones”, dijo.

“En el caso de la tuberculosis, la interrupción del tratamiento aumenta el riesgo de tuberculosis multirresistente, que es más difícil y costosa de tratar. En el caso de enfermedades como el glaucoma, los retrasos pueden provocar ceguera”.

¿Puede África reducir su dependencia?

La actual crisis de suministro de medicamentos ha reavivado el debate sobre la fabricación local de productos farmacéuticos en África.

Javin Bhinde, experto en la industria farmacéutica y director de la consultora india SynCore, dijo a DW que India tiene profundas raíces estructurales en el continente.

“Durante muchas décadas, la India ha suministrado a África medicamentos asequibles y de necesidad crítica, especialmente antirretrovirales”, afirmó Bhinde.

Señaló que varias importantes empresas farmacéuticas indias, incluidas Cipla, Sun Pharma y Dr. Reddy’s Laboratories, han establecido filiales e instalaciones de fabricación en África para fortalecer el suministro local.

Pero Bhinde dijo que el conflicto actual ha dejado al descubierto cuán vulnerables siguen siendo esas cadenas de suministro.

“Los envíos han sido desviados, los costos de logística y seguros han aumentado, y los insumos críticos para la industria farmacéutica india están bajo presión”, dijo Bhinde.

El ejecutivo farmacéutico Adeseun dijo que el desafío de seguridad de los medicamentos en África va más allá de simplemente fabricar más medicamentos localmente.

Los sistemas de adquisiciones débiles, las compras públicas retrasadas, las redes de distribución opacas y la mala visibilidad de la cadena de suministro a menudo convierten los shocks externos en una crisis de suministro en toda regla.

“Lo que parece un aumento del precio de los medicamentos es en realidad una prueba de soberanía de la cadena de suministro”, afirmó Adeseun.

“La fabricación local es necesaria, pero no será suficiente a menos que esté conectada con adquisiciones predecibles, visibilidad de la cadena de suministro y responsabilidad en el último kilómetro”.

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Editado por: Wesley Rahn