Noticias de última hora: Jon Scheer nombrado director deportivo del Philadelphia Union, entrenador en jefe interino Ryan Richter

El Philadelphia Union eliminó la etiqueta interina del título de Jon Scheer el miércoles.

Scheer fue nombrado director deportivo del Union después de ocupar el cargo interino durante los últimos meses.

“Jon ha demostrado consistentemente un fuerte liderazgo, una profunda comprensión de la filosofía de nuestro club y una visión clara para el futuro del Philadelphia Union”, dijo el propietario principal del Union, Jay Sugarman, en un comunicado. “A medida que entramos en un nuevo capítulo para la organización, confiamos en la capacidad de Jon para liderar nuestras operaciones deportivas y volver a encarrilarnos con una cultura centrada en el desarrollo, la ambición y el éxito sostenido”.

Scheer ha estado en el club desde 2018. Se desempeñó como director de academia y desarrollo de jugadores del Union antes de ser director deportivo interino.

La salida de Bradley Carnell también se hizo oficial el miércoles.

“En nombre de la organización Philadelphia Union, quiero agradecer a Bradley por su dedicación y compromiso con el club durante su estancia aquí”, dijo Sugarman. “Aportó profesionalismo y pasión a su rol, y apreciamos todo lo que ha contribuido al equipo y a la organización. Estamos seguros de que encontrará el éxito en sus futuros proyectos como entrenador”.

“Quiero agradecer a los aficionados, los jugadores, el personal y todos los involucrados en este club por el apoyo y el compromiso durante mi estancia aquí”, dijo Carnell a través del comunicado de prensa del equipo. “Estoy orgulloso de lo que logramos juntos y agradecido por las relaciones y recuerdos que construimos a lo largo del camino. A mi personal y especialmente a los jugadores, gracias por su arduo trabajo y dedicación tanto en los momentos altos como en los desafíos, me inspiraron todos los días y aprecio la oportunidad de haber sido parte de este equipo”.

El entrenador en jefe del Philadelphia Union II, Ryan Richter, ha sido nombrado entrenador en jefe interino del club.

Richter fue asistente del primer equipo con Jim Curtin de 2022 a 2024 antes de asumir el cargo de entrenador en jefe de Union II en 2025, cuando Carnell fue contratado como entrenador en jefe del primer equipo.

“Si bien la búsqueda de un nuevo entrenador en jefe comienza de inmediato, tenemos plena confianza en la capacidad de Ryan para liderar al equipo durante esta transición, dada su familiaridad con los jugadores y su fuerte compromiso con la filosofía y el estilo de juego del club”, dijo Sugarman.