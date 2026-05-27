La administración de Trump enviará a los estadounidenses expuestos al ébola a una nueva instalación en Kenia.

El gobierno de Trump planea enviar estadounidenses expuestos al ébola en el extranjero a una nueva instalación en Kenia en lugar de llevarlos a Estados Unidos, según un funcionario de la administración. El centro de cuarentena y tratamiento, establecido por los Departamentos de Defensa, Estado y Salud y Servicios Humanos, estará diseñado para pacientes con ébola que necesiten salir de la República Democrática del Congo y recibir atención rápidamente. Se desconoce dónde se construirá la nueva instalación en Kenia o si el gobierno keniano ha aprobado el plan.

El funcionario dijo que la instalación podrá atender a toda la gama del ébola, una enfermedad rara pero grave que a menudo es fatal en personas. El ministro de Salud de Kenia confirmó que los funcionarios estaban hablando con Estados Unidos sobre la “preparación y los mecanismos de respuesta para el ébola”, pero no abordó si el país establecería una instalación de tratamiento para los estadounidenses.

Expertos médicos han sugerido durante décadas mover a los pacientes que sufren de ébola y enfermedades similares lo menos posible en caso de que su condición empeore. Sin embargo, la calidad de la atención debe ser equivalente a la que alguien recibiría en las instalaciones estadounidenses.

Durante un brote masivo de ébola en África occidental en 2014 y 2015, más de una docena de estadounidenses infectados fueron traídos de vuelta a Estados Unidos. Esta experiencia llevó al establecimiento de una red de instalaciones de cuarentena y aislamiento en todo el país.

Mientras tanto, los funcionarios han estado expandiendo el número de aeropuertos estadounidenses donde el personal de los CDC está evaluando y monitoreando a los pasajeros entrantes de los países afectados por el brote. Las evaluaciones mejoradas comenzaron la semana pasada en algunos aeropuertos de EE. UU.

Los funcionarios también han prohibido temporalmente la entrada de personas sin pasaportes estadounidenses, así como titulares de tarjetas de residencia, que hayan visitado Congo, Uganda o Sudán del Sur en los últimos 21 días.