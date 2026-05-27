Las ventas de viviendas de abril decepcionan a medida que las tasas hipotecarias más altas afectan a los compradores.

Las ventas de casas usadas en abril fueron prácticamente planas en comparación con marzo, aumentando solo un 0.2% a 4.02 millones de unidades en una base ajustada estacionalmente, anualizada, según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios. Los analistas de vivienda esperaban un aumento de más del 3%. Las ventas de abril no variaron interanualmente. Este recuento se basa en cierres, por lo que es probable que los contratos se firmaran a finales de febrero y marzo.

La tasa promedio de la hipoteca fija a 30 años finalizó marzo en un rango alto del 5%, según Mortgage News Daily, y luego subió bruscamente debido al inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán. “A pesar de señales macroeconómicas mixtas, incluyendo un mercado de valores en máximos históricos y una confianza del consumidor históricamente baja, las ventas de viviendas se vieron modestamente impulsadas por la mejora continua en la asequibilidad de la vivienda,” dijo Lawrence Yun, economista jefe de NAR en un comunicado. “Las tasas hipotecarias son más bajas que hace un año, y el crecimiento promedio de los ingresos está superando los aumentos en los precios de las viviendas.”

En abril, el inventario aumentó un 5.8% desde marzo, pero solo subió un 1.4% desde abril del año anterior, llegando a un suministro de 4.4 meses. Eso sigue siendo considerado ajustado, ya que un suministro de seis meses representa un mercado equilibrado entre comprador y vendedor. “Realmente necesitamos ver un crecimiento del 30% en inventario, pero no estamos viendo eso,” dijo Yun. “Las ofertas múltiples, aunque no tan intensas como hace algunos años, siguen ocurriendo. Al mismo tiempo, los días en el mercado se están alargando en promedio, lo que implica que los consumidores se están tomando su tiempo antes de tomar decisiones.”

Esto ha elevado los precios. El precio medio de una vivienda vendida en abril fue de $417,700, un 0.9% más que el año anterior. Ese es el precio más alto que NAR ha registrado para abril. El promedio de días en el mercado aumentó a 32 días en abril, desde 29 días durante el mismo mes del año pasado. Los compradores por primera vez representaron una participación del 33% en las ventas durante el mes, ligeramente inferior al año anterior. Un cuarto de todas las ventas fue en efectivo, sin cambios respecto al año anterior. Las tasas hipotecarias han permanecido más altas, comenzando esta semana en un 6.42%. Otros informes este mes muestran que, si bien las ventas pendientes han aumentado algo en abril y mayo, la oferta se está volviendo a escasear. Eso continuará elevando los precios.