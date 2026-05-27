VER: En la reunión del gabinete, Trump dice que Irán está negociando...

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump afirmó el miércoles que Irán está “negociando con vapores” e insistió en que las elecciones de noviembre no influirán en la forma en que aborda el conflicto de casi tres meses de antigüedad que ha provocado inquietud en la economía global.

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Hablando al inicio de una reunión de gabinete en un momento delicado para las conversaciones destinadas a poner fin a la guerra, Trump expresó confianza en que un acuerdo está cerca. Incluso durante el fin de semana, declaró que su administración y Teherán habían “negociado en gran medida” un acuerdo, pero las negociaciones aún estaban en curso.

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El presidente busca un acuerdo que reabra el Estrecho de Hormuz y le proporcione un argumento creíble de que la capacidad nuclear de Irán ha disminuido lo suficiente como para declarar la victoria, poniendo fin a un conflicto que ha sido políticamente impopular para los republicanos.

[Context: Trump está hablando sobre las negociaciones con Irán y el posible acuerdo que está en proceso.]

[Fact Check: Verificar si Irán ha negociado la entrega de uranio altamente enriquecido a cambio de alivio de sanciones.]

[Fact Check: Verificar la precisión de que el presidente Trump no se preocupa por el impacto de las elecciones de noviembre en su enfoque hacia Irán.]

Pero tal como están las cosas, Trump también corre el riesgo de encontrar un cierre de su guerra de elección con un final insatisfactorio.

El acuerdo emergente pospone muchos problemas críticos a ser resueltos más adelante y ya ha expuesto al presidente republicano a críticas feroces, incluso de algunos de sus propios partidarios, de que los líderes radicales de Irán saldrán del conflicto golpeados pero fortalecidos. Todo esto se presenta justo a tiempo para las elecciones de mitad de término para determinar el control del Congreso y mientras los republicanos se preocupan por que los costos en aumento y los precios del combustible oscurecen el estado de ánimo del electorado estadounidense.

[Fact Check: Confirmar si los críticos afirman que los líderes radicales de Irán saldrían fortalecidos del conflicto.]

[Fact Check: Verificar si hay un acuerdo pendiente en el que Irán renuncie a su stock de uranio altamente enriquecido a cambio de alivio de sanciones.]

[Context: Trump está discutiendo la presión económica de la guerra con Irán y la importancia estratégica del Estrecho de Hormuz.]

[Context: Se menciona que el acuerdo puede postergar la resolución de problemas críticos.]

[Fact Check: Confirmar si las conversaciones entre EE. UU. y sus aliados contra Irán incluyen a Hezbollah y la situación de Israel en Líbano.]

[Fundamento: La embajadora retirada de EE.UU., Barbara Leaf, analiza la reacción de los aliados en Oriente Medio a las negociaciones con Irán.]

[Context: Trump menciona la importancia de que otros países se unan a los Acuerdos de Abraham en el contexto de las negociaciones en curso con Irán.]

[Fact Check: Verificar si Arabia Saudita condiciona su participación a un camino garantizado hacia un estado palestino.]

Jonathan Conricus, un exportavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, dijo que Israel espera que Irán use rápidamente cualquier alivio de las sanciones para restaurar su capacidad militar y fortalecer los grupos proxy, incluidos Hezbollah y Hamás en Gaza.

“No hemos terminado de luchar, porque el régimen iraní no ha terminado”, dijo Conricus, quien es miembro senior de la Fundación para la Defensa de las Democracias, un grupo de reflexión beligerante de Washington.

[Fact Check: Confirmar cómo las acciones de Israel en Líbano están relacionadas con la disputa con Irán.]

[Context: Se discute la posición de Oriente Medio y los países musulmanes en los Acuerdos de Abraham.]

[Fundamento: La situación de Israel en Líbano es clave para entender la perspectiva de las negociaciones con Irán.]

[Fact Check: Confirmar si Trump busca incluir a Kuwait, Arabia Saudita, Qatar y Pakistán en los Acuerdos de Abraham.]

[Fact Check: Confirmar si los países musulmanes han reaccionado de manera positiva a la invitación de unirse a los Acuerdos de Abraham.]

Trump en miércoles también reforzó su llamado a un acuerdo para poner fin a la guerra con Irán que incluya el requisito de que varios países adicionales, incluidos Kuwait, Arabia Saudita, Qatar y Pakistán, se unan a los Acuerdos de Abraham, los acuerdos mediados por EE. UU. en el primer mandato de Trump con el objetivo de normalizar las relaciones diplomáticas y económicas con Israel.

[Fact Check: Verificar si los países mencionados han mostrado interés en unirse a los Acuerdos de Abraham.]

[Fundamento: La llamada de Trump para la inclusión de más países en los Acuerdos de Abraham se produce en un contexto de negociaciones en curso con Irán.]

[Fundamento: Los Aliados de Oriente Medio de EE.UU. muestran una variedad de reacciones a la estrategia de Trump con Irán.]