Crisis de lesiones en Argentina antes del Mundial: Scaloni reacciona a la preocupación por el músculo de Messi

Crisis de lesiones en Argentina antes del Mundial: Scaloni reacciona a la...

El entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, confirmó el diagnóstico inicial positivo de la lesión en el tendón de Lionel Messi, pero admitió que fue un desarrollo frustrante tan cerca de la Copa del Mundo.

Messi dejó cojeando el campo agarrándose la parte trasera de la pierna izquierda durante la victoria 6-4 de Inter Miami sobre Filadelfia el domingo, lo que generó preocupaciones sobre la participación del ocho veces ganador del Balón de Oro en el torneo.

Las pruebas realizadas por su club de la Major League Soccer sugirieron que el problema no era más que “una sobrecarga asociada con la fatiga muscular en su tendón de la pierna izquierda” y que no pondría en peligro su lugar en el espectáculo mundial que comienza el 11 de junio.

Scaloni, quien llevó a Argentina al éxito en la Copa del Mundo en Qatar hace cuatro años, estuvo viendo el juego en la sede de la Asociación de Fútbol Argentina y admitió que había una clara preocupación.

“Estábamos viendo el partido en el lugar y nos dimos cuenta de que había pedido ser sustituido, que no estaba bien,” dijo a DSports.

“Las primeras noticias no son tan malas. Lógicamente, preferiríamos que no le hubiera pasado nada. Ahora, esperaremos a ver cómo evoluciona. Imagino que harán más pruebas para confirmar si realmente es como dicen.”

Argentina sufre preocupaciones por lesiones antes de defender su título de la Copa del Mundo

Messi es solo uno de varios jugadores de Argentina que luchan por estar completamente en forma.

El portero titular Emiliano Martínez se fracturó un dedo antes de la Final de la Europa League entre Aston Villa y Friburgo, mientras que Cristian Romero, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Nico Paz y Nicolás González están luchando por estar en forma.

“Todos deseamos que Messi pudiera haberse unido al equipo completamente en forma, pero esa no es la realidad,” agregó Scaloni. “No es solo él; muchos jugadores todavía no se han recuperado por completo de las lesiones. Nuestra principal prioridad ahora es su rehabilitación para asegurar que lleguen a la Copa del Mundo en óptimas condiciones.”

Messi es muy poco probable que participe en ninguno de los juegos de preparación de Argentina, contra Honduras o Islandia, lo que obliga a Scaloni a convocar a varios rostros nuevos para los partidos en Texas y Alabama.

El portero Santiago Beltrán y el extremo Joaquín Freitas (ambos de River Plate), los mediocampistas Tomás Aranda (Boca Juniors) y Simón Escobar (Vélez Sarsfield), el defensor Ignacio Ovando (Rosario Central) y los laterales Nicolás Capaldo (Hamburgo) y Agustín Giay (Palmeiras) tendrán la oportunidad de impresionar y hasta podrían ser incluidos en la lista final para la Copa del Mundo que debe ser confirmada antes del 2 de junio.

“A pesar de que son jóvenes y los estamos mirando como futuros jugadores del equipo nacional, los estamos convocando porque algo podría suceder entre el momento en que se finaliza la lista inicial y nuestro primer partido,” dijo Scaloni. “Ese es un período durante el cual todavía tenemos la ventana para hacer cambios.”

Se espera que Messi no visite Argentina antes del torneo y en su lugar se reunirá con el equipo en su base en Kansas City el 1 de junio.