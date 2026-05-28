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El ejército estadounidense lanza nuevos ataques contra drones iraníes

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Gabriel Sánchez
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El ejército estadounidense lanza nuevos ataques contra drones iraníes

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Según un funcionario estadounidense, el ejército estadounidense derribó varios drones entrantes y atacó una estación de control terrestre dentro de Irán. Gabe Gutiérrez, de NBC News, informa.28 de mayo de 2026

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