EE. UU. examina escenarios militares para Cuba, incluidos miles de soldados: informe

Berk Kutay Gökmen

16 de julio de 2026

Actualización: 16 de julio de 2026

Los planificadores militares de EE. UU. han estado examinando una serie de opciones para posibles acciones contra Cuba, incluido un asalto aéreo liderado por el ejército que involucraría a miles de soldados estadounidenses, informó CBS News el miércoles.

El informe citó a varios funcionarios estadounidenses con conocimiento de las discusiones, quienes afirmaron que el asalto aéreo sería llevado a cabo por la 101ª División Aerotransportada, la única unidad entrenada para una misión de este tipo.

Los funcionarios enfatizaron que la planificación no significa que el presidente Donald Trump o el Pentágono hayan decidido lanzar una operación.

Cualquier acción militar contra Cuba enfrentaría importantes desafíos porque importantes recursos militares de EE. UU. siguen dedicados a operaciones contra Irán, señaló el informe.

El Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, ha seguido favoreciendo una transición diplomática hacia un gobierno cubano tecnocrático dispuesto a emprender reformas económicas. Sin embargo, ese esfuerzo se ha estancado a pesar de la creciente presión financiera de EE. UU. sobre el ejército de Cuba y su conglomerado, GAESA.

En un comunicado del 11 de julio, Rubio dijo que el régimen y sus “élites corruptas” continúan rechazando la reforma, en lugar de “perpetuar su control total” y su adhesión a una “ideología marxista moralmente en bancarrota”.

El Departamento de Estado también ha ampliado las sanciones dirigidas a entidades estatales cubanas que “desvían ingresos hacia el régimen y las fuerzas paramilitares” que reprimen al pueblo cubano, incluidas las brigadas de respuesta rápida.

El informe citó a funcionarios diciendo que el Pentágono realizó una exposición de concepto de operaciones el mes pasado para examinar opciones militares en etapas iniciales. Este tipo de planificación de contingencia evalúa habitualmente los objetivos de la misión, los requisitos de tropas, la logística, los plazos y los riesgos.

Con aviones, activos de inteligencia y otras capacidades ya desplazadas hacia el Medio Oriente, los funcionarios dijeron que es poco probable que haya un movimiento contra Cuba a corto plazo, dada la renovación de operaciones contra Irán.

Entre bastidores, el conflicto con Irán ha expuesto presuntamente tensiones entre el presidente Trump y el Secretario de Defensa Pete Hegseth, según el informe, citando fuentes familiarizadas con el asunto.

A pesar de que Trump ha elogiado públicamente a Hegseth y las recientes operaciones militares, según los funcionarios, expresó su frustración en privado con la Operación Furia Épica, creyendo que la administración perdió la oportunidad anterior de evitar un conflicto prolongado al rechazar una propuesta iraní para limitar su programa nuclear.

Dos funcionarios dijeron a CBS News que Hegseth favoreció un enfoque militar más duro a pesar de las preocupaciones del General Dan Caine, el presidente del Estado Mayor Conjunto. A medida que el conflicto se ha vuelto más largo y más complejo de lo previsto, Trump al parecer se ha vuelto cada vez más insatisfecho.

Los funcionarios también dijeron que Trump ha estado molesto tanto con Hegseth como con Caine cuando estos mencionaron las limitaciones de las operaciones militares.

Algunos funcionarios del Departamento de Defensa y de agencias intergubernamentales también han criticado al Comandante del Comando Central de EE. UU. (CENTCOM), el Almirante Brad Cooper, argumentando que exageró lo que la acción militar contra Irán podría lograr, según el informe, citando una de las fuentes.

La vocera de la Casa Blanca, Anna Kelly, rechazó esas críticas, diciendo que el presidente “ha estado extraordinariamente orgulloso” del liderazgo de Hegseth y Cooper “durante toda la Operación Furia Épica, que destruyó por completo los misiles balísticos de Irán, las instalaciones de producción, la armada, las defensas aéreas y más”. Agregó que los recientes ataques de EE. UU. contra Irán demuestran que EE. UU. “puede atacar en cualquier lugar, en cualquier momento, y que Irán no puede hacer nada al respecto”.

El informe citó al portavoz interino del Pentágono, Joel Valdez, diciendo que “no comentamos sobre operaciones militares hipotéticas”, y añadió que declinó discutir las conversaciones privadas de Hegseth con el presidente Trump.