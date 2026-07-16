Los Dodgers regalarán un muñeco que celebra la atrapada de Pages en el Juego 7



El último sorteo de muñecos de los Dodgers de Los Ángeles rendirá homenaje a una de las mejores y menos convencionales atrapadas en la historia de la MLB.

Los Dodgers ganaron la Serie Mundial del año pasado para volver a ser campeones consecutivos, y quizás el momento más crucial se produjo a través del agarre salvador de la serie del jardinero central (y sabio sustituto defensivo) Andy Pages en la novena entrada del Juego 7. Con el marcador empatado 4-4 y las bases llenas en la parte baja de la novena, el jugador de cuadro de los Azulejos de Toronto, Ernie Clement, lanzó un elevado al jardín central izquierdo. El jardinero izquierdo de Los Ángeles, Enrique Hernández, siguió la pelota cerca de la pared antes de ser postergado por Pages, quien atropelló a su compañero de equipo para asegurar la atrapada que puso fin a la entrada.

Su colisión se celebra en forma de muñeco. El artículo se regalará en el partido de los Dodgers del 6 de septiembre contra los Nacionales de Washington.

Hernández dijo después del juego que inicialmente creyó que la pelota había caído y que la Serie Mundial había terminado.

“Y yo estoy tirado en el suelo, triste, porque [ I thought ] Acabábamos de perder la Serie Mundial. Y siento como un golpe en la espalda, y [ Pages ] es como, ‘¿Estás bien?’ Y yo estaba como ‘Que me jodan estando bien, ¿lo entendiste?”, recordó Hernández en “Jimmy Kimmel Live” en noviembre de 2025, días después de que terminara la serie. “Él dijo: ‘¡Sí, lo entendí!’ Pensé: ‘¡Oh, sí, vámonos!'”.

Los Dodgers de 2026 actualmente cuentan con un récord de 61-36 líder en la Liga Nacional después del receso del Juego de Estrellas mientras buscan llevarse a casa una tercera Serie Mundial consecutiva en el otoño.br/]

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