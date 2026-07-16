Humo de Incendios Forestales Canadienses y Calor Golpean a Nueva York y Nueva Jersey Antes de la Final de la Copa del Mundo.

El Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA se ve el 15 de julio en Hudson Yards en medio de la neblina de humo de incendios forestales que ha cubierto el área de la ciudad de Nueva York. Las palabras “ardiente” pueden ser geniales de escuchar antes de una cita. Sin embargo, no tanto antes de una Final de la Copa Mundial de la FIFA, como la que tendrá lugar en el Estadio de Nueva York New Jersey en East Rutherford, Nueva Jersey, el 19 de julio. El miércoles, la doble explosión de humo de incendios forestales y calor ha estado pateando pelotas, traseros y otras partes del cuerpo de los neoyorquinos y neojerseyanos solo cuatro días antes de que España intente arrebatarle la Copa a los campeones defensores, Argentina.

Ahora, como dicen, donde hay humo, hay fuego. Y en este caso, el humo proviene una vez más de una serie de incendios forestales. Estos incendios han estado ardiendo en el norte de Minnesota y en el oeste de Ontario, Canadá. Eso ha llevado a grandes columnas de humo a la deriva a través de las porciones del medio oeste, noreste y centro-atlántico de los Estados Unidos. Y donde hay humo, puede haber mala calidad del aire, con índices de calidad del aire que aumentan a 151 a 200 para una calificación insalubre en muchas partes de estas áreas y tan altos como 201 a 300 para una calificación muy insalubre en algunas partes, incluida la ciudad de Nueva York.

Por lo tanto, cuando la calidad del aire alcanza niveles insalubres o peores, es mejor quedarse en el interior y evitar actividades vigorosas al aire libre. Este no es el momento para hacer prancercise o tener relaciones sexuales al aire libre. En cambio, quizás hazlo en el interior con un purificador de aire con un filtro de aire de alta eficiencia de partículas (HEPA) funcionando. Y todos saben que una mascarilla facial N95 o P100 puede evitar que las partículas pequeñas lleguen a tu nariz y boca, o al menos todos deberían saberlo. Independientemente de lo que puedas escuchar de los políticos, tales mascarillas funcionan para evitar que el humo u diferentes virus lleguen a tu tracto respiratorio. Todo esto significa que es una buena idea consultar los informes de calidad del aire cada día.

Además, quizás hayas leído que el miércoles la ciudad de Nueva York alcanzó el estado de Code Red debido a la anticipación de que los índices de calor podrían alcanzar los tres dígitos. El Gobierno de la ciudad de Nueva York ha establecido un sitio web de Beat the Heat que incluye consejos sobre, adivina qué, cómo vencer el calor bebiendo mucha agua, vistiendo ropa ligera y suelta, permaneciendo a la sombra, tomando descansos en espacios frescos o con aire acondicionado cada 15-30 minutos, y evitando alcohol, cafeína y bebidas azucaradas.

Las condiciones calurosas probablemente permanecerán hasta el viernes. Se espera que la humedad disminuya un poco el jueves pero el humo podría volverse más denso. Las cosas podrían empezar a mejorar el sábado con la llegada de lluvias y tormentas y las temperaturas bajando al rango de los 80 grados. Si eres un aficionado al fútbol, es probable que te estés preguntando qué sucederá el domingo cuando La Roja se enfrente a La Albiceleste. ¿Será una situación desordenada o de Messi? ¿El extremo estrella de España, Lamine Yamal, se calentará o hará demasiado calor afuera? Bueno, el pronóstico del tiempo dice que las temperaturas deberían estar en los mediados de los 80 con cielos parcialmente soleados.