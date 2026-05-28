Talarico retrocede en sus comentarios sobre religión y género después de la victoria de Paxton

Texas state Rep. James Talarico, el candidato demócrata en la crucial carrera por el Senado de los EE. UU. en Texas, parecía haber retrocedido el miércoles en algunos de sus comentarios anteriores sobre religión que se han convertido en una importante línea de ataque en la carrera contra el fiscal general republicano del estado, Ken Paxton.

Cuando se le preguntó sobre sus comentarios en 2021 durante un debate en el parlamento que “Dios es no binario” en una entrevista en ABC News Live, Talarico respondió que “Ken Paxton está recortando mis comentarios incómodos del pasado para distraer de su carrera de corrupción”, como parte de un “libro de jugadas” de “distracción y división.”

Cuando se le presionó sobre sus comentarios, Talarico respondió que estaban “destinados a ser deliberadamente provocativos” y que cree “no se puede usar categorías humanas para definir a Dios.” Dijo que los republicanos están aprovechando los comentarios “para tratar de distraer del sistema corrupto que encarna Ken Paxton.”

ABC News se acercó a la campaña de Paxton para obtener una respuesta a los comentarios de Talarico.

Los comentarios de Talarico, junto con otras declaraciones sobre los derechos de los transexuales y la inmigración, fueron destacados en el primer anuncio de la campaña electoral general de Paxton, que termina con el lema “Talarico Radical: demasiado bajo en testosterona para Texas.” “Bajo en testosterona” es una referencia a los niveles de testosterona que se usa para insultar a los hombres por falta de masculinidad.

Los republicanos han utilizado los derechos de los transexuales como una importante línea de ataque, incluso en la carrera presidencial de 2024. El informe posterior a la acción del DNC sobre la elección identificó los anuncios de ataque de la campaña de Trump etiquetando a su oponente, entonces vicepresidenta Kamala Harris, como “ellos/ellas” como uno de los anuncios más efectivos del ciclo.

Los demócratas creen que el potencial de Talarico para llegar más allá de la base demócrata y atraer a independientes y republicanos descontentos con la candidatura de Paxton podría ser suficiente para ganar el escaño y posiblemente el control del Senado el próximo año.

Paxton enfrentaba preguntas éticas y personales durante las primarias. Fue absuelto en un juicio político impulsado por republicanos en 2023. La esposa de Paxton solicitó el divorcio el año pasado, citando “motivos bíblicos”.

La cúpula republicana, que había alentado al presidente Donald Trump a respaldar al oponente de Paxton en las primarias, el senador John Cornyn, como más electable en la elección general, ha comenzado a consolidarse en torno a Paxton como el candidato republicano.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, dijo en una aparición en la radio el miércoles que los republicanos estaban “apostando todo” por Paxton y atacó a Talarico como un “liberal de extrema izquierda.”

El Comité de Acción Política de la Mayoría del Senado, que respaldó a Cornyn en su carrera primaria, ha eliminado comunicados de prensa y anuncios anteriores que atacaban a Paxton y emitió una declaración oponiéndose a Talarico sin mencionar a Paxton por su nombre.

Talarico se ha acercado explícitamente a los votantes de Trump y a los votantes de Cornyn, que son necesarios para ganar cualquier elección a nivel estatal en Texas, diciendo, “Hay mucha desilusión entre los seguidores del presidente aquí en Texas y les extiendo una mano abierta a esos votantes de Trump. Para que sepan que tienen un lugar en nuestra campaña.”

Aunque Cornyn no ha respaldado explícitamente a Paxton en la elección, ha dicho que “apoyará al candidato republicano.”

Nota del editor: Esta historia ha sido corregida para aclarar los comentarios del Representante Estatal de Texas, James Talarico.