Las respuestas de la investigación sobre préstamos estudiantiles muestran una enorme escala de frustración y disgusto

Miles de graduados han contado sus historias de horror y malas experiencias relacionadas con préstamos estudiantiles a una investigación oficial, resaltando lo que el presidente de un comité de diputados llamó niveles masivos de “frustración y malestar”.

En medio de una disputa en curso sobre el creciente costo de las deudas de cursos universitarios, más de 52,000 personas respondieron a un llamado de evidencia del comité selecto de Tesorería de la Cámara de los Comunes como parte de su investigación sobre préstamos estudiantiles y la tributación de graduados.

En meses recientes, ha aumentado la presión sobre el gobierno para reformar el sistema de préstamos estudiantiles, con algunos políticos y activistas afirmando que las tasas de interés y los términos de los préstamos son punitivos e injustos.

El debate se ha centrado en los millones de estudiantes de Inglaterra y Gales que han contratado un préstamo “plan 2”. Muchos tienen dinero deducido de sus salarios cada mes para pagar su deuda, pero lo que pagan a menudo es superado por los intereses que se suman cada mes, por lo que las sumas que deben aumentan.

El catalizador para la última disputa fue la decisión del canciller de congelar el umbral salarial para los pagos de préstamos “plan 2” durante tres años. Este umbral, por encima del cual los graduados deben pagar el 9% de lo que ganan, permanecerá congelado en £29,385 hasta 2030.

Los diputados invitaron a la gente a contribuir con sus experiencias y opiniones sobre la deuda estudiantil. Algunos afirmaron que las tasas de interés eran “extorsionarias” y “más altas que mi hipoteca”, mientras que otros dijeron que les habían asegurado que los umbrales de pago aumentarían con la inflación.

Un encuestado dijo que los pagos actuaban “como un impuesto sobre la ambición”. Otro dijo: “Me dijeron que sería menos que una factura de teléfono y apenas notable. Ahora soy un adulto que paga cientos de libras al mes. Fue una mentira completa”.

Del total de 49,357 encuestados que tomaron préstamos estudiantiles, el 92% dijo que pensaba que el nivel de interés y los términos de pago no eran razonables, mientras que el 81% dijo que el impacto financiero de pagar su préstamo combinado con el nivel de impuestos era peor de lo esperado.

Más de la mitad (57%) dijo que no entendían los términos y condiciones de sus préstamos estudiantiles antes de tomarlos.

Meg Hillier, la presidenta del comité de Tesorería, dijo: “La escala masiva y la fuerza de la frustración y el malestar es poderosa y, como diputados, debemos escuchar”.

La decisión de congelar el umbral salarial para los pagos ha provocado acusaciones de “venta engañosa”, porque cuando se anunció el plan 2 por el gobierno de coalición en 2010, los ministros dijeron que se “ajustaría anualmente en línea con los ingresos”.

El comité de Tesorería también publicó materiales promocionales oficiales de préstamos estudiantiles que había recibido del Departamento de Educación (DfE), algunos de los cuales repetían la afirmación de que el umbral se “ajustaría anualmente en línea con los ingresos promedio”.

Mientras muchos graduados ven ahora sumas de tres cifras deducidas de su salario cada mes, diapositivas de presentación oficiales datadas de 2020 dieron dos ejemplos que implicaban pagos de £15 y £60 al mes.

Luego, las diapositivas destacaban “otros costos mensuales para comparar”, incluyendo £10 para salir de noche, £17 para “cine/conciertos” y £14 para un contrato de teléfono móvil.

En abril, después de que se lanzara la investigación, el gobierno dijo que limitaría la tasa de interés del préstamo plan 2 al 6% desde septiembre en respuesta a los temores de que la guerra en Irán elevaría la inflación.

Un portavoz del gobierno dijo: “Heredamos el sistema actual y hemos tomado medidas para hacerlo más justo, incluyendo elevar el umbral de pago por primera vez desde 2021 y limitar las tasas de interés máximas este año para proteger a los graduados de los costos crecientes”.

Dijo que el gobierno había reintroducido becas de mantenimiento dirigidas, y agregó que el sistema “protege a los graduados de bajos ingresos”, con pagos vinculados al ingreso y cualquier saldo pendiente de interés condonado al final del plazo del préstamo.