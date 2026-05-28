La racha ganadora de Jannik Sinner termina con una derrota sorprendente en el Abierto de Francia después de estar a un juego de la victoria

NUEVO¡Ahora puedes escuchar los artículos de Fox News!

El tenista profesional mejor clasificado, Jannik Sinner, estuvo a un solo juego de derrotar a Juan Manuel Cerundolo en sets corridos en la segunda ronda del Abierto de Francia el jueves. Luego, el abrumador calor de París se apoderó de él y, al final, el italiano vio rota su impresionante racha de victorias de forma sorprendente.

Sinner llegó al partido del jueves contra el argentino no cabeza de serie con una racha de 30 victorias consecutivas que se remonta a febrero. En las primeras etapas del partido, parecía que el jugador de 24 años iba a lograr la victoria después de ganar los dos primeros sets con facilidad y tomar una ventaja de 5-1 en el tercero.

Luego, las cosas cambiaron, y deprisa.

EL CONJUNTO NEGRO DEL ABIERTO FRANCÉS DE NAOMI OSAKA COMPARTE CON SU LOOK INSPIRADO EN LAS MEDUSAS DEL ABIERTO DE AUSTRALIA

A solo unos minutos de asegurar la victoria en sets corridos, Sinner perdió impensablemente 18 puntos seguidos con la temperatura, tanto en sentido literal como figurado, subiendo en la cancha. Sacando para el partido con 5-4 en el tercer set, Sinner aparentemente no pudo más, se inclinó abruptamente en la cancha y fue atendido por personal médico.

Sinner afirmó que se sentía enfermo, lo que llevó a que se le permitiera salir de la corte por un período de tiempo para que le tomaran la presión arterial. Después de regresar a la cancha tras lo que algunos podrían considerar un trato preferencial, perdió el set por 7-5.

CERO BS. SOLO DAKICH. TOMA EL PODCAST NO ME @ EN EL CAMINO. ¡DESCARGAR AHORA!

Mientras lidiaba con calambres y un claro agotamiento por calor, esencialmente siguió los movimientos mientras perdía 18 de los 20 juegos restantes del partido, cayendo 6-1, 6-1 en los dos últimos cuadros.

La temperatura al comienzo del partido Sinner-Cerundolo era de 84 grados Fahrenheit antes de saltar a poco más de 90 grados en las últimas etapas.

HAGA CLIC AQUÍ PARA DESCARGAR LA APLICACIÓN FOX NEWS

Al ingresar al evento, Sinner era el gran favorito para pasar por el cuadro de Roland Garros y completar el Grand Slam de su carrera, especialmente considerando que Carlos Alcaraz no competía debido a una lesión. Ahora, tendrá que esperar un año más para intentar convertirse en el décimo jugador masculino en completar el logro de su carrera.

La derrota del jueves no fue la primera vez que Sinner tuvo que luchar duramente con las altas temperaturas. En enero, salió rotundo ante el estadounidense Elio Spizzirri en el Abierto de Australia. El techo de la arena finalmente se cerró durante el partido de tercera ronda, y Sinner pudo ganar en cuatro sets antes de caer finalmente ante Novak Djokovic en las semifinales.