‘Me estoy acercando al final’: Sébastien Ogier aspira al éxito en Japón antes de un posible adiós al asfalto – RTBF News

A sus 42 años, Sébastien Ogier se está preparando para competir en su último rally de asfalto con esta generación de coches, y quizás incluso en su último rally de asfalto.

“Nos hubiera gustado hacer más, sobre todo por la sensación que tenemos actualmente con el coche, que es muy agradable de conducir sobre asfalto. Vamos a aprovechar al máximo este fin de semana. El futuro todavía no está claro por el momento.“, a confiÃ© le FranÃ§ais Ã notre envoyÃ© spÃ©cial Olivier Gaspard.

Las nuevas regulaciones entrarán en vigor al inicio de la temporada 2027, con coches menos eficientes.

“Si logramos encontrar una solución que permita a una veintena de pilotos luchar por la victoria, sería magnífico. Pero hay otros parámetros que entran en juego en esta etapa de mi carrera. Me estoy acercando al final. Considero que esta temporada será la última, aunque no cierro la puerta del todo.“

El nueve veces campeón del mundo espera volver a triunfar en Japón, donde es el actual campeón, y sobre todo relanzarse en el campeonato, en el que actualmente ocupa la sexta plaza. El piloto de Toyota empezó bien el fin de semana dominando el shakedown del jueves por la mañana.

“Se trata de un repunte muy similar al del pasado mes de noviembre. La única diferencia es que hará más calor. Vinimos a ganar. También en el campeonato es imprescindible sumar muchos puntos. El éxito se nos ha escapado un poco desde el inicio de la temporada, pero el rendimiento sigue ahí. Esperamos que la suerte finalmente cambie.“, concluye Sébastien Ogier.