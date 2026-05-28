Blanqueada de Andersen pone a los Canes a 1 victoria de la Final

Blanqueada de Andersen pone a los Canes a 1 victoria de la...

El miércoles por la noche, Sebastian Aho, Jordan Staal y Logan Stankoven anotaron en un lapso de 2:47 al final del primer período, mientras que los Carolina Hurricanes se acercaron a la final de la Copa Stanley al vencer a los Montreal Canadiens 4-0.

Frederik Andersen realizó 18 salvadas para su tercer juego sin goles en 12 partidos de postemporada este año para ayudar a los Hurricanes a tomar una ventaja de 3-1 en las finales de la Conferencia Este. El Juego 5 tendrá lugar el viernes por la noche en Carolina del Norte, con el ganador de la serie enfrentando a los Vegas Golden Knights.

“Andersen y los Hurricanes tienen un récord de 11-1 en las primeras tres rondas. Sellaron el partido temprano en el Juego 4 después de ganar los dos juegos anteriores en tiempo extra”, explicó Shayne Gostisbehere.

Carolina anotó primero por cuarto juego consecutivo cuando Aho venció a Jakub Dobes con un disparo desde el círculo derecho en un power play con 5:01 restantes en el primer período. Staal siguió con 3:53 por jugar, desviando el pase de centro de K’Andre Miller. Stankoven luego culminó un 2-contra-1 con Jackson Blake con 2:14 restantes en el período.

Los Hurricanes dominaron con 19 tiros a gol en el tercer período para un total de 42-18 en general.

El entrenador de los Canadiens, Martin St. Louis, dijo que su equipo necesita “mantenerse firme” al borde de la eliminación.

“Son solo ganar un juego, un juego”, señaló St. Louis. “No puedes mirar la montaña. Solo debes centrarte en lo que tienes delante y mantenerte presente.”

Montreal tuvo una desventaja de 19-3 en tiros a gol en el tercer período.

“Andrés Svechnikov anotó un gol vacío en el tercero.

“Se sintió como si el único que se presentó fuera Doby”, dijo el defensa de Montreal Lane Hutson. “No fue suficiente. No respondieron al desafío.”

La Agencia de Noticias Associated Press contribuyó a este informe.