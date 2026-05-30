Los británicos que viajan a casa a través de aeropuertos de la UE deben permitir tres horas antes de los vuelos.

Los británicos que viajan a casa a través de aeropuertos de la...

Los pasajeros británicos que regresan a casa a través de aeropuertos europeos deben llegar tres horas antes de la salida de sus vuelos, aconsejó un jefe de aerolínea, ante las preocupaciones sobre los nuevos procedimientos de seguridad que causan largas colas.

El sistema de entrada-salida de la UE (EES), que reemplaza los sellos de pasaporte con un registro digital, se ha introducido gradualmente en Europa desde octubre de 2025 y se volvió completamente operativo el mes pasado. Algunos pasajeros han enfrentado grandes retrasos en los controles fronterizos, han dicho los aeropuertos.

Como parte del sistema, se realizan controles biométricos en la entrada y salida para los ciudadanos no pertenecientes a la UE. El sábado, la jefa de Wizz Air, Yvonne Moynihan, dijo: “Porque hay otro control de pasaportes … es allí donde vemos que las personas han vuelto a experimentar tiempos de espera más largos de lo previsto”.

Ella le dijo a la BBC que, aunque el consejo habitual sería llegar al aeropuerto dos horas antes de un vuelo, “en estas circunstancias, estamos aconsejando tres horas”.

Moynihan le dijo al presentador que el impacto de los nuevos controles estaba “fragmentado en toda Europa”. Aunque ha habido “viajes sin problemas” en algunos casos, ha habido largas colas en “puntos calientes habituales como España, Portugal, Francia”.

En su propio viaje a Mallorca para el semestre, no había colas, había personal adicional disponible y había una “cantidad significativa de quioscos [EES]”.

Pero dijo que, en general, su aerolínea estaba aconsejando a los pasajeros que esperaran largas esperas, diciendo a la BBC: “Cuando aterrice en el aeropuerto de destino, es posible que haya colas, así que debería traer un cargador portátil o agua”.

Moynihan también sugirió permitir varias horas entre vuelos de conexión.

La asociación de aeropuertos europeos, ACI Europa, ha dicho que la “situation is deteriorating”, indicando a Travel Weekly la semana pasada: “Las colas son de hasta 3.5 horas en horas punta de tráfico, según una encuesta que realizamos entre 45 aeropuertos en 20 estados de la UE el 26 de mayo. Los aeropuertos que antes no informaban de tiempos de espera excesivos ahora lo están haciendo a pesar del uso extensivo de la suspensión parcial de EES”.

La semana pasada, la policía francesa suspendió temporalmente los controles en el puerto de Dover mientras miles de vacacionistas enfrentaban largos retrasos en el clima caluroso. Un portavoz del puerto describió la situación como “desafiante”, agregando: “Nos complace que la Policía Aux Frontières (PAF) haya respondido positivamente invocando la cláusula del artículo 9 de los reglamentos de EES”. Esto permite que los controles se relajen temporalmente.

La Comisión Europea le dijo a la BBC que el EES no era lo único que podría causar retrasos, y que registrar la información generalmente solo tomaba alrededor de un minuto.

[Contexto: Se espera que los pasajeros que regresan a casa a través de aeropuertos europeos enfrenten largas esperas debido a nuevos procedimientos de seguridad y controles fronterizos.] [Verificación de hechos: La UE ha implementado el sistema de entrada-salida (EES) para reemplazar los sellos de pasaporte con registros digitales desde octubre de 2025. Este sistema ha generado grandes colas y retrasos en los aeropuertos.]