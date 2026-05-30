Exportaciones de petróleo a través del Estrecho de Hormuz pueden no volver a los niveles vistos antes de la guerra con Irán

El mercado del petróleo podría enfrentarse a una nueva realidad después de la guerra en Irán en la que las exportaciones a través del Estrecho de Ormuz no vuelvan a los niveles antes considerados normales, ya que los propietarios de buques ahora deben sopesar el riesgo de que estalle un conflicto en el volátil Golfo Pérsico. Y es probable que los barcos comerciales occidentales duden en navegar a través de Ormuz si permanece bajo el control de facto de Irán, especialmente si tienen que coordinarse con la Guardia Revolucionaria, poniéndolos en riesgo de violar las sanciones de EE. UU.

Se trata de un escenario con consecuencias difíciles de prever debido al papel vital que Ormuz desempeña en los mercados energéticos mundiales. La libertad de navegación a través del estrecho nunca fue seriamente desafiada hasta que Irán básicamente cerró la vía marítima en respuesta a la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

El bloqueo de Ormuz por parte de Irán ha desencadenado la mayor interrupción del suministro de petróleo de la historia, presionando a EE. UU. para llegar a un acuerdo a medida que la amenaza para la economía mundial crece día a día. Teherán parece estar decidido a utilizar esta influencia para consolidar el control sobre el estrecho en un acuerdo que ponga fin a la guerra.

Los líderes de Oriente Medio creen que Irán ya ha tomado el control de Ormuz, dijo Amos Hochstein, quien fue asesor energético y de seguridad nacional del ex presidente Joe Biden.

“No importa lo que suceda, los iraníes controlarán el Estrecho de Ormuz en un futuro previsible”, dijo Hochstein a “Squawk Box” de CNBC el jueves. “Ni siquiera importa lo que diga el acuerdo. Todo el mundo en la región cree eso.”

El tráfico de petroleros a través de Ormuz antes de la guerra podría representar el punto más alto de los tránsitos en el futuro previsible, dijo Helima Croft, jefe de estrategia global de materias primas en RBC Capital Markets.

“Any end to the conflict that leaves Iran exercising operational control and influence over the Strait will result in appreciably lower flows through the waterway in our view,” Croft told clients in a Thursday note.

El tráfico bajo este escenario podría regresar al 60% al 70% de los volúmenes previos a la guerra con los barcos afiliados a China moviéndose libremente mientras que el paso de los buques occidentales requeriría acuerdos bilaterales con Irán, dijo Richard Meade, editor en jefe de Lloyd’s List, en una sesión informativa el 21 de mayo.

“Esto no desencadena una recesión de la forma en que algunos de los escenarios apocalípticos de los que hemos hablado antes podrían sugerir, pero tampoco permite la recuperación previa a la guerra”, dijo Meade. Lloyd’s List es una de las revistas comerciales más antiguas de la industria naviera en el mundo.