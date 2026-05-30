TANVI RATNA: Cómo la guerra en Irán realineó el futuro energético de Europa alrededor de América.

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El presidente Donald Trump está negociando sobre el Estrecho de Ormuz esta semana. El Medio Oriente estará en los titulares. Pero uno de los cambios más importantes en esta guerra no sucedió en Teherán o Tel Aviv. Sucedió en las terminales de gas de Rotterdam, Wilhelmshaven y Dunkirk, donde el sistema energético post-Rusia de Europa se ha vuelto cada vez más estadounidense.

En febrero de 2022, Rusia invadió Ucrania y Europa despertó a su primer gran shock energético del siglo. Aproximadamente el 40-45% de las importaciones de gas del continente venían del país que acababa de lanzar una guerra en su puerta. La promesa que siguió fue sincera: nunca más. Sin un solo proveedor. Sin dependencia de gasoductos. Diversificar, construir, escapar.

Europa cumplió. El gasoducto ruso disminuyó de 137 mil millones de metros cúbicos en 2021 a solo 18 mil millones de metros cúbicos para 2025, un colapso del 87%. La participación de Rusia en las importaciones de gas de la UE cayó del 45% al 12%.

En diciembre de 2025, el Parlamento Europeo votó 500 a 120 para que la ruptura fuera ley permanente: una prohibición total de GNL ruso para finales de 2026 y todo el gasoducto ruso para finales de 2027, con multas de €40 millones por evasión.

LA APUESTA DE GAS DE RUSIA SALEN MAL MIENTRAS LA VISIÓN ENERGÉTICA DE TRUMP RECONFIGURA EUROPA

Europa no solo redujo la energía rusa, sino que votó para hacerla ilegal. También parecía que Europa tenía un plan para reemplazar esa energía.

El plan era una red: Noruega para gasoductos, Argelia y Azerbaiyán desde el sur, Qatar y el Golfo para GNL, renovables reduciendo la demanda con el tiempo, GNL estadounidense como uno de los pilares. Ningún país volvería a tener el control que tenía Rusia.

El canciller alemán Friedrich Merz se tomó esa misión personalmente. El 4 de febrero de 2026, voló a Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos con una gran delegación empresarial para “diversificar las cadenas de suministro de petróleo y gas” y consolidar las asociaciones energéticas del Golfo. Se reunió con Mohammed bin Salman, firmó marcos de inversión, se comprometió a flexibilizar las reglas de exportación de armas de Alemania como un gesto de buena fe, y regresó describiendo los cimientos de un futuro energético europeo genuinamente plural.

LAS GRANDES VICTORIAS ENERGÉTICAS DEL MEDIO ORIENTE DE TRUMP SON UN GRAN RECORDATORIO DE LA DOMINANCIA DE AMÉRICA

Fue el último intento serio de Europa de construir algo independiente de cualquier poder único. Duró cuatro semanas.

Los ataques de EE. UU. e Israel a Irán a finales de febrero y principios de marzo de 2026 se convirtieron en un conflicto regional completo. Irán respondió. El Estrecho de Ormuz, la vía fluvial estrecha a través de la cual fluye aproximadamente el 20% del petróleo y GNL del mundo, incluida la mayor parte de las exportaciones de GNL de Qatar, se cerró. Las aseguradoras de envíos se retiraron o ofrecieron primas de riesgo de guerra que hicieron que las rutas del Golfo fueran económica…