SpaceX Vow To Loft 1 Million AI Satellites Could Spark Doomsday Dive

El plan de Elon Musk de comenzar a lanzar un millón de satélites de centros de datos de inteligencia artificial en órbita en 2028 podría desencadenar una catástrofe financiera, enviando a SpaceX a un rápido declive en picado, según los principales académicos espaciales de América del Norte.

En lo que podría ser visto como un proyecto precursor, SpaceX ya ha lanzado 10,000 satélites Starlink que emiten banda ancha, cada nave espacial cuesta $2 millones para construir y lanzar, dice Robert Zubrin, uno de los mejores diseñadores de cohetes del mundo.

El uso de los mismos sistemas de ensamblaje y lanzamiento de naves espaciales de SpaceX para elevar un millón de satélites de IA en órbita terrestre baja podría costar aproximadamente $2 billones, o la valoración proyectada de la reconocida empresa espacial líder mundial después de su próxima oferta pública inicial (OPI) de acciones.

Si el fundador de SpaceX avanza en su plan maestro de ciencia ficción para construir esta megaconstelación para agentes de IA que viajan por el espacio, eso podría provocar la rápida detención de su racha ganadora en los negocios, Zubrin me dijo en una entrevista.

Dr. Zubrin, quien diseñó un prototipo temprano del cohete lunar Space Launch System de la NASA, que acaba de enviar a cuatro astronautas aliados en un viaje espacial circumlunar, dice que lanzar satélites para alojar modelos de inteligencia artificial de próxima generación como ChatGPT de OpenAI y Gemini de Google sería astronómicamente más costoso que los centros de datos terrestres.

Durante el conteo regresivo para la OPI y cotización de SpaceX, su comandante en jefe publicó una declaración de misión en el sitio web de la empresa que decía: “Lanzar una constelación de un millón de satélites que funcionan como centros de datos orbitales” apoyaría “aplicaciones impulsadas por IA para miles de millones de personas hoy y garantizaría el futuro multiplanetario de la humanidad”.

Prometiendo lanzar la supercápsula Starship de próxima generación una vez por hora para transportar estos satélites cientos de kilómetros sobre la Tierra, Musk predijo: “Mi estimación es que dentro de 2 a 3 años, la forma más económica de generar computaciones de IA será en el espacio”.

Mientras que SpaceX completó recientemente el duodécimo vuelo de prueba de su Starship, con la etapa superior realizando un aterrizaje perfecto en el océano Índico, el cohete de la primera etapa hizo un descenso kamikaze no programado al Golfo de México después de que sus 33 motores no volvieran a encenderse para un impulso de regreso.

Musk apunta en última instancia a recuperar ambas etapas, a través de gigantescos brazos robóticos adjuntos a la torre de lanzamiento, y reducir los precios de lanzamiento en el proceso.

Los líderes de la NASA inicialmente encargaron a SpaceX, en 2021, transportar a sus astronautas desde una cápsula que orbita la Luna hasta el Polo Sur lunar. Pero una cascada de retrasos en la demostración del Starship en órbita los llevó a reabrir la competencia de aterrizaje lunar, y SpaceX ahora se enfrenta a Blue Origin en una carrera para completar una nave espacial de aterrizaje lunar para 2028.

El diseñador jefe de SpaceX profetizó en su misiva publicada en la web que: “Las capacidades que desbloqueamos al hacer realidad los centros de datos espaciales financiarán y permitirán bases autónomas en la Luna, una civilización entera en Marte y, en última instancia, la expansión al Universo”.

Dr. Zubrin me dijo que SpaceX ha liderado una revolución en el diseño de naves espaciales reutilizables con su cohete Falcon 9.

SpaceX es ahora la superpotencia mundial en términos de lanzamientos totales de cohetes, con un promedio de tres despegues por semana en 2025, más que la NASA o cualquier otra agencia espacial gubernamental.

Pero pasar de esa cadencia de vuelo a un lanzamiento cada hora, o 8700 vuelos cada año, con el aún no probado Starship para 2028 es inimaginable.

Del mismo modo, Zubrin dice, “Lanzar una constelación orbital de un millón de satélites es fantasía”.

Dr. Zubrin no solo está en la vanguardia mundial en ingeniería aeronáutica, sino que también siete la Sociedad de Marte, un grupo de reflexión y estudio que abarca el planeta Rojo.

Ha conocido a Elon Musk durante un cuarto de siglo, desde que Musk hizo una contribución a la Sociedad y fue nombrado brevemente a su junta directiva, antes de fundar SpaceX con el objetivo de acelerar la llegada de los primeros exploradores humanos a las dunas marcianas.

Desde entonces, Zubrin ha sido un mentor de facto para Musk, elogiando sus triunfos en vuelos espaciales y su objetivo de crear la primera cosmópolis hipertecnológica en Marte, pero también advirtiendo contra los errores estratégicos que podrían poner en peligro esa misión, como el nuevo y quijotesco esquema de lanzar agentes de IA generativos para orbitar la Tierra.

El vidente espacial estadounidense dice que escribió un llamamiento a Musk, publicado en un artículo de revista, para advertirle sobre el despilfarro cósmico de construir una megaconstelación de centros de datos basados en el espacio que no podrían competir económicamente con sus contrapartes terrestres.