Proveedor de viviendas para personas sin hogar vinculado a esquema de evasión...

Un inversor de propiedades que vende alojamientos temporales a los consejos locales es parte de una familia acusada de evadir impuestos mediante la organización de sesiones de oración falsas, revela una investigación del Guardian.

Registros públicamente disponibles plantean preguntas sobre los intereses comerciales de los miembros de la dinastía Schreiber, que presiden un extenso portafolio de propiedades comerciales en todo el país a través de un vehículo de inversión “de propiedad familiar”, Grupo Midos.

Empresas vinculadas a Grupo Midos explotaron un elaborado esquema para privar a los consejos de impuestos, según una demanda judicial.

Mientras tanto, una empresa de nombre similar pero aparentemente separada, Midos Management Co, aprovechó los ya tensos presupuestos de vivienda de algunos de los mismos consejos locales al proporcionar alojamiento para personas sin hogar, a cambio de tarifas.

Abogados de Grupo Midos y un portavoz de Midos Management Co afirmaron que no había conexión entre las dos entidades.

Pero los registros de ancestros en línea, páginas web archivadas y presentaciones de empresas indican una significativa superposición personal y profesional entre sus propietarios y directores.

Los defensores expresaron preocupaciones sobre los aparentes vínculos, mientras que un diputado que lidera un grupo interparlamentario sobre alojamiento temporal acusó a la familia Schreiber de “querer el oro y el moro”.

Alegaciones de evasión fiscal se centran en al menos dos empresas de propiedades propiedad de miembros de la familia Schreiber. Las empresas parecen haberse beneficiado del controvertido esquema de “sala de fe”, que ha ahorrado a los propietarios al menos £18 millones según la consultora inmobiliaria con sede en Greater Manchester, Verity.

El esquema, expuesto por el Guardian el año pasado, apunta a una disposición que exime a los propietarios de pagar impuestos comerciales, un impuesto recolectado localmente que es una de las mayores fuentes de ingresos para los consejos financieramente ajustados.

Los propietarios pueden evitar legalmente impuestos sobre propiedades comerciales vacías, siempre y cuando el espacio esté disponible y se use para el culto religioso.

Verity aprovechó esta disposición incorporando dos empresas que arrendaban espacio comercial a propietarios dispuestos y luego afirmaban ofrecerlo a grupos religiosos para sesiones de oración abiertas, permitiendo a los propietarios evitar pagar impuestos.

El año pasado, el Guardian reveló preocupaciones de que algunas salas no parecían usarse para el culto religioso, incluidas algunas que no parecían aptas para la ocupación humana.

[Contexto: La investigación del Guardian se centra en presuntas prácticas fiscales dudosas dentro de la familia Schreiber, involucrando tanto propiedades comerciales como alojamientos temporales para personas sin hogar.] [Hecho: Se cuestiona la conexión entre Grupo Midos y Midos Management Co, a pesar de la superposición de propietarios y directores en ambos negocios.]