Cómo sobreviven los estados pequeños

En enero en Davos, el primer ministro canadiense Mark Carney comparó el estado del orden internacional basado en reglas con el comunismo en la Checoslovaquia de los años 70: poco más que un conjunto de consignas sin significado. Para evitar regresar a un mundo en el que, como dijo Tucídides, “los fuertes hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben”, los países “menos poderosos” del mundo necesitan reconocer esta realidad, según Carney.

En Estonia, un país pequeño con una larga historia de ser una pieza en los juegos geopolíticos de las grandes potencias, este llamado suena particularmente urgente. El último número de Vikerkaar analiza más allá de las consignas vacías y pregunta qué queda del orden internacional liberal, y cómo los estados pequeños pueden sobrevivir y prosperar en lo que sea que lo reemplace.

Hipocresías del orden internacional Los estonios recuerdan cómo la Unión Soviética regularmente interfería en los asuntos de los estados que consideraba estar en su “esfera de interés”, en Hungría en 1956 y en Checoslovaquia en 1968. Pero menos conocido en esta parte del mundo es que Estados Unidos hizo lo mismo en su “entorno cercano” desde Guatemala (1954) y Brasil (1964) hasta Chile (1973) y Nicaragua (década de 1980).

Pero el hecho de que el orden basado en reglas liberales siempre haya contenido cierta cantidad de hipocresía no significa que fuera simplemente una ficción, escribe la académica de relaciones internacionales Tiina Pajuste. “Incluso cuando se rompen las reglas, generalmente no se hace simplemente denunciando públicamente las reglas de las relaciones internacionales, sino reinterpretándolas o reformulándolas … Desde esta perspectiva, no se puede considerar que el orden basado en reglas haya fracasado.”

Recordando las flagrantes violaciones del derecho internacional durante la presidencia de George W. Bush, Karl Lembit Laane sostiene que la presidencia de Donald Trump revela una verdad vergonzosa: “que la aplicación selectiva del derecho internacional parece molestar a la mayoría de los políticos en Occidente, incluidos en Estonia, solo ahora que nosotros mismos nos hemos convertido en sus próximas posibles víctimas”.

Ceder ante la política de las grandes potencias y alinearnos abiertamente con uno de los actores es una mala idea, argumenta Laane, especialmente porque ninguno de los grandes actores ha demostrado ser socios confiables. En cambio, respalda la propuesta de Carney de empoderar a la Unión Europea como un bloque que prioriza la democracia y el derecho internacional.

Sin embargo, la UE está lejos de poder cumplir ese papel. La respuesta, para Laane, es la federación. Solo este camino, argumenta, permitiría que la UE evolucione en un actor lo suficientemente fuerte políticamente, tecnológicamente y militarmente como para contrarrestar la alianza iliberal.

Pequeños estados en un gran juego Mart Kuldkepp se pregunta qué lecciones ofrece la historia de Groenlandia a las naciones pequeñas del mundo como Estonia. El impulso de Groenlandia hacia la descolonización y la emergencia de Estonia de la dominación colonial en 1918 revelan la importancia de lidiar con las duras realidades que subyacen a las consignas idealistas: la autodeterminación necesita ser llevada a la práctica, a través de experiencia, capacidad y a menudo fuerza militar.

“Incluso si Groenlandia logra la plena independencia, aún se plantearán preguntas sobre la sostenibilidad económica, capacidad administrativa, infraestructura de transporte, energía, presupuesto, seguridad y relaciones con Dinamarca y los Estados Unidos. A medida que avanza hacia una mayor autonomía, Groenlandia parece no solo como una disputa constitucional, sino como un desafío político. El resultado mostrará si el derecho a la autodeterminación puede, en circunstancias extremadamente asimétricas, ser institucionalizado y hecho permanente.”

Dado que Groenlandia depende de subsidios de Copenhague (por un valor de 4.5 mil millones de coronas), los efectos del cambio climático y el descubrimiento de nuevos yacimientos de recursos naturales, la pregunta sobre la autonomía implica preguntar “qué parte del modo de vida habitual de Groenlandia puede ser preservada en este proceso, y qué tendría que ser reemplazado por algo más”.

Muchos otros poderes también tienen intereses en la región, que Groenlandia tiene que navegar diplomáticamente, con una capacidad administrativa comparable a la de una pequeña ciudad europea (la población de la isla es de alrededor de 56k). El presente de Groenlandia, al igual que el pasado de Estonia, nos recuerda que los valores liberales y las aspiraciones democráticas deben tener una base en recursos y poder reales.

Ningún método en la locura de Trump Jan-Werner Müller traza conexiones y comparaciones entre el populismo de extrema derecha de Donald Trump y las versiones más comunes en Europa, especialmente en Hungría, donde Viktor Orbán acaba de ser destituido del poder. Aunque la administración de Trump claramente intentó copiar el enfoque de Orbán, solo tuvo éxito parcialmente, le dice Müller al editor Aro Velmet.

“En general, creo que estamos viendo un patrón bastante similar. Si acaso, lo que podría ser diferente es que la derecha estadounidense todavía parece carecer de personal para hacer las cosas de una manera muy sistemática. Volviendo a 2010–2011, Orbán decía que iba a crear un nuevo sistema nacional, no es que haya tenido un completo éxito, pero tenía muchos recursos para recurrir en términos de administradores experimentados y personas que tenían sus propias ambiciones. Pero aún así, tomó un tiempo considerable antes de que descubrieran, por ejemplo, cómo transformar universidades en fundaciones con el objetivo de capturarlas y subordinarlas.”

(Revisión de Aro Velmet)