Por qué Trump cambió de rumbo para acelerar el acceso a las drogas psicodélicas para la salud mental

Marie Phelan dijo que nunca había oído hablar del MDMA antes de ver un folleto que solicitaba a veteranos que sufren de trastorno de estrés postraumático. Ahora, dice que la droga psicoactiva más conocida como éxtasis o molly ha cambiado el rumbo de su vida. “Mi experiencia con el MDMA fue que simplemente abrió mi corazón de par en par”, dijo Phelan, quien se enlistó en la Reserva del Ejército de los Estados Unidos en 1999 y fue desplegada a Iraq en 2003. “Estaba cargando esta gran mochila pesada y simplemente la dejé en la playa y empecé a desempacarla una pequeña cosa a la vez y colocar cada pequeña cosa en las olas”, dijo Phelan sobre la liberación del tratamiento. Phelan no está sola en recurrir a tratamientos alternativos para el trauma. Ella está entre un pequeño grupo de estadounidenses que han pasado por terapia asistida por psicodélicos a través de ensayos clínicos que estudian nuevos enfoques para el tratamiento de la salud mental. Ahora, el acceso a esos tratamientos está más cerca que nunca de expandirse más ampliamente, trayendo nuevas opciones para los pacientes y oportunidades para las compañías – pero también un escrutinio nuevo sobre la seguridad y efectividad. En abril, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva destinada a acelerar la investigación sobre drogas psicodélicas para enfermedades mentales. La acción se produjo después de que su administración emitiera vales de revisión prioritaria a tres compañías que desarrollan terapias psicodélicas o similares al MDMA – Compass Pathways, Usona Institute y Transcend Therapeutics – con el objetivo de acelerar partes del proceso de revisión de la FDA. La orden marca un cambio notable en el tono del primer mandato de Trump, cuando su administración adoptó una postura más dura sobre el cannabis y otras sustancias controladas. Esta vez, la Casa Blanca dijo que los compuestos psicodélicos “muestran potencial en estudios clínicos para abordar enfermedades mentales graves en pacientes cuyas condiciones persisten después de completar la terapia estándar.”