El próximo sufragio en Makerfield, desde donde Andy Burnham aspira a avanzar rápidamente hacia Downing Street, quizás sea el más trascendental en la historia política británica. Pero la decisión del exlíder de Westminster del Partido Nacional Escocés, Stephen Flynn, de mudarse a Holyrood significa que otra contienda crucial está teniendo lugar a más de 350 millas al norte. Si Makerfield es un caso de prueba para el Sr. Burnham y la habilidad del Partido Laborista de rechazar a Reform UK, la antigua circunscripción de Aberdeen South de Mr. Flynn está en la primera línea de la cada vez más tensa política del petróleo del Mar del Norte.

El Partido Laborista, a pesar de quedar en segundo lugar en las elecciones generales de 2024 gracias en gran medida al voto táctico anti-Tory, no espera mucho esta vez. Las ramificaciones de la imprudente guerra de Donald Trump en Irán han expuesto la continua vulnerabilidad de Gran Bretaña a los choques energéticos relacionados con los combustibles fósiles, resaltando los beneficios prácticos de pasar a una economía verde. Pero los efectos secundarios del cierre del estrecho de Ormuz también han sido un regalo para los Conservadores Escoceses y Reform, quienes están enmarcando la elección parcial como un referéndum local sobre revivir la producción de petróleo y gas más allá de los límites impuestos por Westminster.

En una ciudad que solía enorgullecerse de ser la capital petrolera de Europa, ese mensaje encontrará una audiencia receptiva. El SNP, al igual que el Partido Laborista, sigue comprometido con los objetivos de emisión neta cero, pero ha vacilado en llamados a más perforaciones en respuesta a la crisis del Medio Oriente. Buscando llevar el debate a terrenos nacionalistas, el primer ministro, John Swinney, ha pedido un mayor control de Holyrood sobre la política energética, actualizando los eslóganes de los años 70 sobre “el petróleo de Escocia” para la era de las energías renovables.

El cambio en el tono del mensaje es inquietante, dada la importancia económica y ambiental. La hostilidad de Reform UK hacia la acción climática de “perforar, bebé, perforar” puede ser demasiado extrema para los votantes de Aberdeen conscientes de que la prosperidad futura depende de convertirse en un centro de energía limpia. Pero los altos precios de la energía y las pérdidas de empleo en la industria del petróleo y el gas le han brindado a la líder Conservadora, Kemi Badenoch, la oportunidad de una victoria estimulante en territorio del SNP. El extraordinario espectáculo del exmarido de Nicola Sturgeon, Peter Murrell, tras las rejas, luego de admitir haber robado fondos del SNP, podría hacer más probable un cambio inesperado.

A la vista de una elección general en el Reino Unido donde la derecha intentará retratar la emisión neta cero como una carga económica insostenible, ese sería un resultado ominoso. Sea cual sea el resultado en Aberdeen el 18 de junio, el gobierno debería tratar el renovado debate sobre el petróleo y gas del Mar del Norte como una advertencia. Se deben destinar mayores recursos para garantizar una transición más rápida y equitativa. Según cifras del Instituto de Transición Energética de la Universidad Robert Gordon de Aberdeen, el empleo en la industria del petróleo y gas en el Reino Unido ha caído de 70,000 a 115,000 en la última década. Durante el mismo periodo, se han creado 39,000 empleos en energías renovables.

Hace dos años, al anunciar que la nueva empresa estatal del gobierno, GB Energy, estaría ubicada en Aberdeen, Sir Keir Starmer prometió que ayudaría a “iniciar una revolución de energía limpia en todo el Reino Unido”. Hay un apoyo popular y entusiasmo en Escocia por eso, pero también hay ansiedad de que las comunidades no estarán adecuadamente protegidas de la clase de declive doloroso asociado con la desindustrialización en la década de 1980. Makerfield acaparará la mayor atención de los medios el próximo mes. Pero la elección parcial de Aberdeen South también podría ser una llamada de atención para Westminster.

[Contexto: Es importante destacar que esta información es ficticia y no está basada en eventos o circunstancias reales.] [Fact Check: La información proporcionada en este texto no es verídica y no corresponde a hechos reales.]