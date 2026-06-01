Hasan Piker, Cenk Uygur Reportadamente Prohibidos de Asistir a SXSW Londres por la Oficina de Hogar del Reino Unido.

El streamer de Twitch controvertido Hasan Piker y su tío, el presentador Cenk Uygur, al parecer han sido prohibidos de entrar en el Reino Unido por el Ministerio del Interior. La medida significa que no podrán asistir al SXSW London, donde estaban programados para hablar.

Los representantes de la secretaria de interior del Reino Unido, Shabana Mahmood, no respondieron a las consultas de Variety, pero The Times of London informa que ella canceló la autorización de viaje electrónica (ETA) de Uygur, que permite a los viajeros entrar en el Reino Unido sin visado durante un máximo de seis meses, tras concluir que su presencia no sería “conveniente para el bien público”.

En una declaración en X, Uygur escribió: “Me han prohibido la entrada al Reino Unido. Intenté tomar un vuelo a Londres para asistir al SXSW London y dar un discurso en Oxford. Me han prohibido por criticar a Israel. ¿Todavía somos libres? ¡Esto es opresión de ciudadanos occidentales por nuestros propios gobiernos en nombre de otro país!”

Aunque ni The Times of London ni el Ministerio del Interior han confirmado la prohibición de Piker, el streamer respondió al mensaje de Uygur con su propio mensaje, diciendo: “el Reino Unido también ha revocado mi visa. Todo a instancias de Israel. Occidente está traicionando ‘valores liberales’ por un gobierno extranjero fascista genocida. Pronto todos seremos Israel.”

Piker debía aparecer en SXSW London en un panel titulado “How the American Left Learned to Speak the Internet”, mientras que Uygur iba a hablar sobre “Techno-Feudalism is Here. Who Are the Lords?”

The Times of London informó que la decisión de Mahmood se basó en los intercambios recientes de Uygur con Piers Morgan en los que hizo comentarios “preocupantes” sobre el escándalo de las bandas de abuso sexual en el Reino Unido y que su presencia “correría el riesgo de agravar el antisemitismo debido a su retórica desde los ataques del 7 de octubre de 2023”. También ha negado el genocidio en Armenia y se dice que ha hecho “insultos misóginos” en el pasado.

Piker también tiene un historial de declaraciones inflamatorias, incluyendo decir que “América merecía el 11 de septiembre” y expresar apoyo a la organización terrorista proscribida Hamas.

SXSW London no respondió a las consultas de Variety.