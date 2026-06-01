Nvidia elige a Unitree para plataforma de robot humanoide mientras startup china apunta a salir a bolsa

Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia Corp., habla en la conferencia Nvidia GTC al margen de Computex 2026 en Taipei, Taiwán, el lunes 1 de junio de 2026.

Nvidia ha seleccionado al fabricante chino de robots humanoides Unitree para el primer sistema de robótica que la empresa estadounidense de chips vende a investigadores desde Stanford hasta ETH Zurich, anunció la empresa el lunes.

El sistema combina el robot humanoide H2 de casi 6 pies de altura de Unitree con el hardware Jetson Thor de Nvidia, que incluye la avanzada GPU Blackwell de la compañía para capacidades de inteligencia artificial en el dispositivo.

Los modelos de IA centrados en humanoides de Nvidia, conocidos como Isaac GR00T, y los sistemas de simulación forman parte del nuevo paquete de prueba de robot, según un comunicado de prensa. El robot también utiliza manos mecánicas hechas por Sharpa con sede en Singapur. PitchBook enumera a Qiming Venture Partners entre los patrocinadores de la startup.

El CEO de Nvidia, Jensen Huang, ha predicho que la “IA física” podría convertirse en un mercado con un valor de decenas de trillones de dólares. Les dijo a los inversores el mes pasado que espera un rápido crecimiento en el segmento de la robótica en los próximos cinco años.

“Hoy, estamos anunciando el Nvidia Isaac Root, un robot humanoide de referencia, totalmente integrado, con 25 grados de libertad en cada mano fabricado por Sharpa, 31 grados de libertad en el robot, seis pies 150 libras, igual que yo”, dijo Huang el lunes en un discurso principal en Taipei.

“Esta plataforma ejecuta el nuevo Thor, y todo nuestro conjunto de software, conjunto de generación de datos, conjunto de simulación de datos, el tiempo de ejecución, todo integrado en un robot diseñado para que todos lo usen”, agregó.

“Tuvimos que construir esto para la educación superior e investigadores universitarios, porque para ellos construir esto es increíblemente difícil de hacer”.

El nuevo sistema también expande la presencia de Nvidia en el desarrollo de software para robótica, aprovechando la ventaja del fabricante de chips en computación de IA a través de su plataforma de software CUDA ampliamente utilizada.

Contexto:

Nvidia ha seleccionado a Unitree, un fabricante chino de robots humanoides, para su nuevo sistema de robótica destinado a investigadores de prestigiosas universidades.

Comprobación de datos:

El CEO de Nvidia, Jensen Huang, ha predicho un rápido crecimiento en el segmento de la robótica en los próximos cinco años.