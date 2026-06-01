Apagón total golpea a St. Thomas, St. John dos veces este fin de semana

SAN JUAN, Puerto Rico — Un apagón total afectó a St. Thomas y St. John en las Islas Vírgenes de EE. UU. temprano el domingo, el segundo este fin de semana mientras el territorio estadounidense lucha con apagones cada vez más frecuentes.

La Autoridad de Agua y Energía de las Islas Vírgenes dijo en un comunicado que los apagones se debieron a la pérdida de generación en una planta de energía. El primer apagón ocurrió tarde el sábado y, a pesar de que las cuadrillas restauraron la energía durante la noche, otro apagón ocurrió horas después.

Más de 42,000 personas viven en St. Thomas, la isla principal, y casi 4,000 viven en St. John.

Los apagones se han vuelto cada vez más comunes en el territorio estadounidense y las frustraciones estallaron en línea cuando la gente en redes sociales instó al gobierno a restablecer la electricidad.

El gobernador Albert Bryan Jr. se comprometió a solucionar el problema, invirtiendo unos $100 millones en fondos federales en la empresa de servicios públicos en apuros en los últimos años. Sin embargo, la Autoridad de Agua y Energía de las Islas Vírgenes sigue luchando para brindar servicio. En abril, los funcionarios le dijeron a los legisladores que los apagones fueron resultado de tormentas, escasez de equipos, capacidad de generación débil, fallas en los equipos y años de mantenimiento diferido.

Más de la mitad de las unidades de generación a base de petróleo del territorio estadounidense tienen más de 25 años, según la Administración de Información de Energía de EE. UU. También señaló que los huracanes Irma y María en septiembre de 2017 dañaron o destruyeron hasta el 90% de los sistemas de transmisión y distribución de las Islas Vírgenes de EE. UU.

La agencia de servicios públicos dijo que espera instalar generación temporal y almacenamiento adicional de energía de baterías en una planta principal en los próximos meses para ayudar a reducir la cantidad de apagones.

Las fuentes de energía renovable representan solo alrededor del 3% de la capacidad de generación de energía del territorio de EE. UU. El precio promedio de la electricidad en 2024 fue de aproximadamente 33 centavos por kilovatio hora, aproximadamente el doble del promedio de EE. UU. de 16 centavos, según la agencia de energía de EE. UU.