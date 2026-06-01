Selección futura Indiana Pacers pueden intercambiar después de perder la lotería del draft.

CHICAGO – Los Indiana Pacers no tienen ninguna selección en el Draft de la NBA de 2026. Tras haber intercambiado su selección de primera ronda en febrero, la perdieron oficialmente durante la Lotería del Draft de la NBA de este mes. Su selección de segunda ronda pertenece a los Memphis Grizzlies, gracias a una serie de transacciones que comenzaron en 2021. Esto deja a los Pacers como uno de los dos equipos (junto con los Portland Trail Blazers) sin selección en el próximo draft por el momento.
Los Pacers hubieran deseado obtener una selección entre los cuatro primeros en el draft de 2026, ya que se considera un grupo sólido de prospectos en la parte alta. Pero perdieron la selección, enviándola a los Los Angeles Clippers en un intercambio para adquirir a Ivica Zubac, y ahora tienen que cambiar de dirección. Una forma de hacerlo es intercambiando otras selecciones del draft.
A pesar de haber perdido su selección este año, ahora tienen más flexibilidad. El presidente de Operaciones de Baloncesto, Kevin Pritchard, insinuó esto al hablar con los reporteros justo después de que su franquicia tuvo mala suerte en la lotería.
“Tenemos cierta flexibilidad. Tenemos cinco de nuestros próximos seis años [de selecciones de primera ronda],” dijo Pritchard. “Algunos de esos intercambios con cuatro, cinco y seis selecciones, se acabaron. Han apostado todo y se acabó. Y nosotros tenemos un calendario completo, cinco de seis.”
¿Qué pueden hacer los Pacers con sus futuras selecciones de primera ronda ahora?
Los equipos pueden intercambiar selecciones de primera ronda que están programadas hasta siete drafts en el futuro. En este momento, el draft de 2026 está incluido en ese cálculo, aunque no será inmediatamente después de que termine ese draft. Así que después de la pérdida en la lotería de los Pacers, les quedaron cinco de sus próximas seis selecciones de primera ronda después de 2026 – poseen las selecciones de 2027, 2028, 2030, 2031 y 2032.
La selección de 2029 está ausente de esa lista. También se la enviaron a los Clippers en el mencionado acuerdo por Zubac. Es completamente sin protección, por lo que los Pacers no pueden recuperarla, ni siquiera con suerte en la lotería. Y, por supuesto, su selección de 2026 está en manos de Los Ángeles.
Indiana no ha realizado una selección de primera ronda desde 2023, cuando seleccionaron a Jarace Walker y Ben Sheppard. En el ínterin, intercambiaron su selección de primera ronda de 2024 por Pascal Siakam y su selección principal de 2025 para volver a adquirir, y luego intercambiar, su selección de 2026. Ha pasado mucho tiempo desde que el azul y oro seleccionaron entre los primeros 30 jugadores.
No tendrán la oportunidad hasta el draft de 2027. Por el momento, no pueden mover su selección de primera ronda de 2027, pero lo podrán hacer para finales de junio. Esto se debe a una regla de la NBA que permite a un equipo no tener una selección de primera ronda en drafts consecutivos.
El momento del Draft de la NBA es un componente crítico de esa regla, conocida como la Regla de Stepien. Nombrada en honor al antiguo propietario de la NBA Ted Stepien, la regla es como se mencionó anteriormente: los equipos de la NBA deben tener al menos una selección de primera ronda en cada otro draft, al menos, durante los próximos siete drafts. En el momento de escribir esto, esto abarca los drafts de 2026 a 2032. Cuando termine el draft de la NBA de 2026 el 24 de junio, esa regla cubrirá los eventos de 2027 a 2033.
Esta es una distinción clave para los Pacers. En este momento, no pueden intercambiar su selección de primera ronda de 2027, ya que no tienen una en el próximo draft de 2026. Pero podrán mover su selección de primera ronda de 2027 una vez que termine el draft del próximo mes. Y en ese momento, ocurre algo más que mencionó Pritchard.
Una vez finalice el Draft de la NBA de 2026, los equipos podrán mover sus selecciones de primera ronda de 2033. Su disposición a hacerlo es difícil de predecir después de la reforma de la lotería de la NBA, pero al menos es una posibilidad. Y que esa selección sea movible haría que los Pacers tengan cuatro selecciones de primera ronda que podrían intercambiarse en acuerdos.
A partir del 25 de junio, los Pacers podrían intercambiar sus selecciones de primera ronda de 2027, 3031, 2032 y 2033. No podrían mover las cuatro al mismo tiempo – intercambiar todas las de 2031, 2032 y 2033 al mismo tiempo no estaría permitido gracias a la mencionada Regla de Stepien. Pero las selecciones de 2027, 2031 y 2033 podrían intercambiarse todas en el mismo acuerdo, al igual que la opción de intercambiar selecciones en cualquier otro año.
Pritchard mencionó todo esto en las redes sociales mucho antes de la Lotería del Draft de la NBA. Si bien los Pacers indudablemente hubieran preferido conservar una selección entre los cuatro primeros en el draft de este año a través de esa lotería, retuvieron su selección de 2031 al perder la de 2026. Eso ofrece cierta flexibilidad futura en los intercambios.
Cómo los Pacers utilicen esa opción será revelador. Tienen una ventana para competir ahora mismo. Intercambiar algunas selecciones futuras por talento para ganar ahora mejorarían sus posibilidades de éxito. Sin embargo, su cantera de jóvenes se está reduciendo. Si el equipo desea intercambiar por talento joven o agregar un sólido veterano, tienen las selecciones para hacerlo.