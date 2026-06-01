Selección futura Indiana Pacers pueden intercambiar después de perder la lotería del draft.

El entrenador interino de los Portland Trail Blazers, Kevin Pritchard, observa desde la línea lateral durante el juego entre los Portland Trail Blazers y los Los Angeles Clippers en el Staples Center de Los Ángeles, California, el 21 de marzo de 2005. Los Clippers derrotaron a los Trail Blazers 96-89. (Foto de Kirby Lee/WireImage) WireImage

CHICAGO – Los Indiana Pacers no tienen ninguna selección en el Draft de la NBA de 2026. Tras haber intercambiado su selección de primera ronda en febrero, la perdieron oficialmente durante la Lotería del Draft de la NBA de este mes. Su selección de segunda ronda pertenece a los Memphis Grizzlies, gracias a una serie de transacciones que comenzaron en 2021. Esto deja a los Pacers como uno de los dos equipos (junto con los Portland Trail Blazers) sin selección en el próximo draft por el momento.

Los Pacers hubieran deseado obtener una selección entre los cuatro primeros en el draft de 2026, ya que se considera un grupo sólido de prospectos en la parte alta. Pero perdieron la selección, enviándola a los Los Angeles Clippers en un intercambio para adquirir a Ivica Zubac, y ahora tienen que cambiar de dirección. Una forma de hacerlo es intercambiando otras selecciones del draft.

A pesar de haber perdido su selección este año, ahora tienen más flexibilidad. El presidente de Operaciones de Baloncesto, Kevin Pritchard, insinuó esto al hablar con los reporteros justo después de que su franquicia tuvo mala suerte en la lotería.

“Tenemos cierta flexibilidad. Tenemos cinco de nuestros próximos seis años [de selecciones de primera ronda],” dijo Pritchard. “Algunos de esos intercambios con cuatro, cinco y seis selecciones, se acabaron. Han apostado todo y se acabó. Y nosotros tenemos un calendario completo, cinco de seis.”