Un medicamento para el cáncer de pulmón muy debatido redujo el riesgo de muerte en un 34% en un ensayo de última etapa en China

Un medicamento para el cáncer de pulmón muy debatido redujo el riesgo...

Un fármaco experimental contra el cáncer de pulmón de Akeso y Summit Therapeutics redujo el riesgo de muerte en un 34% en un importante ensayo de fase tardía, según los resultados publicados el domingo.

(Según el Dr. Suresh Ramalingam, director ejecutivo del Winship Cancer Institute de la Universidad de Emory, “El hecho de que muestre una mejora en la supervivencia global en una población de pacientes difícil de tratar es muy alentador.” Sin embargo, advirtió que el hecho de que el ensayo se haya realizado exclusivamente en China plantea preguntas sobre cómo se aplicarán estos datos a poblaciones de pacientes fuera de China, lo que requerirá investigaciones futuras).

Llamado ivonescimab, el anticuerpo biespecífico apunta al PD-1 y al VEGF, similares al exitoso fármaco para el cáncer Keytruda de Merck y al Avastin de Roche. Se ha convertido en objeto de un intenso debate en las comunidades de oncología e inversión.

(Las narrativas en conflicto se reflejan en el precio de las acciones de Summit Therapeutics con sede en EE. UU., que licenció los derechos de ivonescimab fuera de China de Akeso. Las acciones de Summit se han disparado casi un 600% en los dos años desde que Summit dijo que ivonescimab controlaba más eficazmente los tumores que Keytruda en un ensayo separado en China. Sin embargo, las acciones han disminuido en el último mes debido a preocupaciones de que el fármaco no sea tan efectivo en una población global).

(La sección de Información proporciona detalles sobre los objetivos del fármaco para el cáncer, como el PD-1 y el VEGF).

Estudios anteriores han demostrado que ivonescimab puede controlar eficazmente los tumores, un punto final conocido como supervivencia sin progresión. Sin embargo, la supervivencia más larga es una métrica clave para la aprobación de la FDA de EE. UU.

(En el ensayo Harmoni-6 presentado el domingo, ivonescimab combinado con quimioterapia mantuvo con vida a las personas durante una mediana de 27.9 meses en comparación con 23.7 meses para las personas que recibieron un fármaco PD-1 independiente y quimioterapia, una mejora de cuatro meses).

(Hasta entonces, Ramalingam llamó los resultados del ensayo “buenas noticias” para los pacientes chinos).

(Se espera que Summit informe resultados de supervivencia sin progresión de pacientes de squamous en el ensayo global Harmoni-3 en la segunda mitad de este año, y resultados de pacientes no squamous en la primera mitad del próximo año).

(Una presunta ventaja de los fármacos dirigidos al PD-1/VEGF es la capacidad de administrarlos de forma segura a personas con cáncer de pulmón escamoso, un subconjunto causado principalmente por fumar).

(En el ensayo presentado el domingo, se observó sangrado de cualquier gravedad en casi una cuarta parte de las personas en el grupo de ivonescimab, el doble que en el grupo de control).

(Más ampliamente, tanto los fabricantes de medicamentos como los inversores quieren saber si los fármacos PD-1/VEGF tendrán éxito como tratamientos principales).

(Las terapias inhibidoras de checkpoint como Keytruda han transformado el tratamiento del cáncer de pulmón y ahora se utilizan en docenas de otros cánceres).

(La perspectiva de reemplazar a Keytruda y potencialmente expandirse a nuevas indicaciones ha provocado una oleada de acuerdos).

(En general, es poco probable que ivonescimab y fármacos similares se utilicen tan ampliamente como Keytruda).